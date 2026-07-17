Cuánto cobra el personal de salud en julio 2026: escala salarial por categoría

Cuánto cobran sanidad en julio 2026

Los trabajadores de la sanidad comenzaron a cobrar en julio de 2026 los nuevos salarios acordados en la última negociación paritaria entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y las cámaras empresarias del sector.

La actualización corresponde al segundo tramo del acuerdo salarial para el período junio-agosto e incluye un incremento del 2% sobre los salarios básicos, además del pago de una asignación no remunerativa de $90.000 para los empleados alcanzados por los principales convenios colectivos de la actividad.

De cuánto es el aumento para el personal de salud

El acuerdo paritario estableció una recomposición salarial escalonada durante el trimestre:

Junio: 3,7%.

3,7%. Julio: 2%.

2%. Agosto: 1,6%.

Además, contempla el pago de sumas fijas no remunerativas de:

$90.000 en junio.

$90.000 en julio.

$80.000 en agosto.

A partir de agosto, una parte de esa suma ($12.000) se incorporará al salario básico de la categoría inicial, con impacto proporcional sobre el resto de las categorías.

Sanidad salarios confirmados

Cuánto cobran los trabajadores de clínicas y sanatorios

Los salarios correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo 122/75 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Bioquímicos, nutricionistas, farmacéuticos y kinesiólogos: $1.451.417,70 + $90.000.

$1.451.417,70 + $90.000. Obstétricas e instrumentadoras: $1.319.948,92 + $90.000.

$1.319.948,92 + $90.000. Cabos de cirugía: $1.319.948,92 + $90.000.

$1.319.948,92 + $90.000. Cabos de piso o pabellón: $1.296.809,65 + $90.000.

$1.296.809,65 + $90.000. Enfermeros de cirugía y esterilización: $1.262.102,03 + $90.000.

$1.262.102,03 + $90.000. Auxiliares técnicos de Rayos X: $1.262.102,03 + $90.000.

$1.262.102,03 + $90.000. Pedicuros y masajistas: $1.262.102,03 + $90.000.

$1.262.102,03 + $90.000. Enfermeros de piso y consultorios externos: $1.227.388,10 + $90.000.

$1.227.388,10 + $90.000. Personal de terapia intensiva, unidad coronaria, nursery, foniatría y riñón artificial: $1.227.388,10 + $90.000.

$1.227.388,10 + $90.000. Técnicos de laboratorio, hemoterapia, fisioterapia y anatomía patológica: $1.173.398,47 + $90.000.

$1.173.398,47 + $90.000. Mucamas de cirugía: $1.090.476,16 + $90.000.

$1.090.476,16 + $90.000. Asistentes geriátricos: $1.067.337,32 + $90.000.

$1.067.337,32 + $90.000. Camilleros: $1.061.553,60 + $90.000.

$1.061.553,60 + $90.000. Personal de lavadero y ropería: $1.044.197,46 + $90.000.

$1.044.197,46 + $90.000. Mucamas de piso y geriátricos: $1.038.415,17 + $90.000.

Escala salarial para hospitales

En el caso de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 103/75, las principales categorías perciben los siguientes salarios:

Cabo enfermero profesional: $1.337.204,53 + $90.000.

$1.337.204,53 + $90.000. Enfermero profesional: $1.300.333,27 + $90.000.

$1.300.333,27 + $90.000. Instrumentador de sala de operaciones: $1.300.333,27 + $90.000.

$1.300.333,27 + $90.000. Licenciado en Kinesiología y Obstetricia (24 horas): $1.265.107,19 + $90.000.

$1.265.107,19 + $90.000. Personal técnico: $1.243.602 + $90.000.

$1.243.602 + $90.000. Administrativo auxiliar de primera: $1.231.447,41 + $90.000.

$1.231.447,41 + $90.000. Maestranza técnica: $1.219.286,86 + $90.000.

$1.219.286,86 + $90.000. Administrativo auxiliar de segunda: $1.194.974,90 + $90.000.

$1.194.974,90 + $90.000. Auxiliar de enfermería: $1.159.716,53 + $90.000.

$1.159.716,53 + $90.000. Choferes y fotógrafos: $1.159.716,53 + $90.000.

$1.159.716,53 + $90.000. Camilleros: $1.124.471,69 + $90.000.

$1.124.471,69 + $90.000. Peones generales: $1.124.471,69 + $90.000.

$1.124.471,69 + $90.000. Mucamas: $1.100.158,62 + $90.000.

Cuánto cobran empleados de sanidad en julio

Qué adicionales pueden aumentar el salario

Además del salario básico y de la suma fija acordada en paritarias, el ingreso mensual del personal de salud puede incrementarse mediante distintos adicionales previstos en los convenios colectivos.

Entre los principales conceptos se encuentran:

Antigüedad.

Trabajo nocturno.

Horas trabajadas durante fines de semana.

Horas en feriados.

Funciones técnicas o especializadas.

Bonificaciones propias de cada establecimiento.

De esta manera, el salario final puede superar los valores básicos establecidos en las escalas, según la categoría, la antigüedad y las condiciones laborales de cada trabajador.