Trabajadores de una metalúrgica reclaman hace 7 meses por deudas.

Producto de la crisis económica que generó Javier Milei con sus medidas, una histórica metalúrgica cerró sus puertas y 122 trabajadores dejaron de recibir el pago de sus sueldos. Llevan más de siete meses de reclamo pidiendo el cobro de lo que les deben y la reactivación de la fábrica.

Se trata de la metalúrgica Aires del Sur de Río Grande, Tierra del Fuego. Mientras esperan una resolución, los operarios permanecen dentro de la planta realizando tareas de inventario de materiales, insumos y productos terminados, con el objetivo de facilitar el proceso de subasta que impulsa la Justicia para intentar recuperar parte de las deudas que dejó la firma.

"Seguimos trabajando en la planta, haciendo inventario para que el juez y el síndico puedan subastar y cubrir parte de la deuda, aunque no sabemos cuánto se podrá recuperar", explicó Maximiliano Uriona, delegado de los trabajadores, en declaraciones a Aire Libre FM.

Un largo conflicto entre la empresa y los trabajadores

El conflicto comenzó en diciembre, cuando la conducción de la empresa abandonó la planta. Desde entonces, los trabajadores sostienen que se hicieron cargo del cuidado de las instalaciones para preservar el patrimonio de la firma mientras avanza el proceso judicial. "Llevamos siete meses sin sueldos, siete meses desde que fuimos abandonados por la dirección de la empresa. Hasta el día de la fecha el juez Horacio Bocardo todavía no nos ha dado el sí que necesitamos para volver a trabajar", señaló Uriona.

Según explicó el delegado, la empresa adeuda cuatro meses de salarios, además de las indemnizaciones correspondientes por antigüedad. Sin embargo, reconoció que la posibilidad de recuperar esos montos dependerá del valor que puedan obtener los bienes durante el proceso de liquidación. "A nivel sueño sería ideal cubrir toda la deuda. Pero hoy el mercado está tan destruido que no sabemos qué precio le van a poner a todo lo que estamos inventariando ni cuál será la modalidad del remate", afirmó.

La situación se desarrolla en un contexto de fuerte deterioro de la actividad industrial en Tierra del Fuego. Uriona aseguró que el mercado laboral de Río Grande atraviesa una profunda crisis y que muchos de sus compañeros sobreviven gracias a trabajos informales, ayuda estatal o colaboraciones de familiares y vecinos.

"El mercado laboral de Río Grande está destruido, el industricidio se nota", sostuvo apuntando contra las medidas del gobierno de Javier Milei. Los trabajadores también esperan que la Justicia autorice el ingreso de la empresa Atuel para reactivar la planta y recuperar las fuentes laborales.

"Esperamos que el juez autorice pronto a Atuel para reactivar la planta y que todos podamos volver a trabajar", expresó el delegado. Mientras tanto, remarcan que las instalaciones permanecen en condiciones operativas gracias al trabajo de los propios empleados.