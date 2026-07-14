Cerró una sala de teatro por la crisis.

La crisis económica golpea duramente al sector del entretenimiento y una nueva sala de teatro cerrará sus puertas. Desde la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) apuntaron contra las medidas del gobierno de Javier Milei.

La sala Mil80 Teatro, fundada por el autor y director Javier Margulis en el barrio porteño de Villa Crespo, tuvo este domingo la última función de "Picasso" lo que marcó la bajada del telón para siempre.

ARTEI advirtió que la situación del sector continúa agravándose y aseguró que, desde la asunción de Javier Milei, ya cerraron cerca del 10 por ciento de las salas independientes del país.

Margulis anunció el cierre a través de sus redes sociales con un mensaje de fuerte contenido político y emocional: "Mil80 Teatro cierra el telón definitivamente. Nos despedimos de un sueño que la actualidad de nuestro país convirtió en pesadilla. Nos vamos con más rabia que dolor. Nos vamos más heridos que antes pero más fuertes que nunca".

En esa línea, apuntó contra el presidente y su gobierno: "Gracias también, pero distintas a Leonardo Cifelli (secretario de Cultura de la Nación) y su camándula. Y obviamente a Javier Milei, el títere ogro que nos entretiene destruyendo".

Los motivos del cierre de la sala de teatro

La sala había logrado sobrevivir a la pandemia, pero en los últimos meses la situación económica terminó por hacer inviable su continuidad. Según explicó Margulis, aunque las funciones de "Picasso" se realizaban con muy buena convocatoria, los ingresos ya no alcanzaban para cubrir los costos de funcionamiento.

"La gente no puede pagar ni un 2x1. Me cayeron un 50 por ciento los ingresos y, después de pagar derechos de autor, actores y gastos de funcionamiento, prácticamente no queda margen para sostener la sala", señaló. El director también explicó que este año el espacio dejó de recibir subsidios estatales y que el incremento de los servicios terminó de agravar la situación económica.

En ese contexto, desde ARTEI describieron un panorama cada vez más complejo para las salas alternativas. Su presidente, Gonzalo Pérez, sostuvo al medio Bae Negocios que el público redujo drásticamente la cantidad de espectáculos a los que asiste por mes y que los grupos teatrales encuentran cada vez más dificultades para producir nuevas obras debido al aumento de los costos. "Antes el público veía entre cuatro y seis obras por mes; hoy quienes pueden comprar una entrada apenas asisten a una o dos", explicó.