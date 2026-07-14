Chau colgados: la pedida actualización de WhatsApp para que nunca más te olvides de un cumpleaños

Fuente: Hipertextual.

La mayoría de las felicitaciones de cumpleaños ya se mandan por WhatsApp. El problema es que para acordarse de la fecha hay que depender de la memoria, de Facebook o de agregar el dato manualmente al calendario del celular. Meta identificó esa fricción y decidió resolverla desde adentro: integrar los recordatorios de cumpleaños directamente en la app más usada para enviar esos mensajes.

Cómo va a funcionar la nueva sección de cumpleaños

La función se materializa en una sección dedicada dentro de WhatsApp donde los usuarios podrán ver un listado con los próximos cumpleaños de sus contactos. Cuando llegue el día, la app enviará una notificación interna para recordarlo, al estilo de lo que Facebook hace desde hace años.

La lógica de funcionamiento depende de un dato simple: el contacto debe haber compartido previamente su fecha de nacimiento en WhatsApp. Si no lo hizo, no hay recordatorio posible. WhatsApp empezó a recopilar fechas de nacimiento de algunos usuarios en versiones beta anteriores para cumplir con regulaciones de verificación de edad en ciertos países, especialmente en Estados Unidos. Ahora ese mismo dato se reutiliza para alimentar este sistema.

El detalle de privacidad que falta resolver

En esta etapa temprana, WhatsApp todavía no implementó controles de privacidad específicos para la función. Eso significa que, en el código analizado, no existe aún la opción de elegir si la fecha de cumpleaños queda visible para todos los contactos o solo para algunos. Es probable que esos controles lleguen antes del lanzamiento, siguiendo el esquema que ya existe para otras opciones de privacidad de la app, como la foto de perfil, el estado o la última conexión.

Cuándo llega y qué plataformas incluye

Por ahora, la función solo está en fase de desarrollo para Android y no hay fecha confirmada de lanzamiento, ni siquiera para la versión beta pública. Ni los testers habilitados pueden probarla todavía. Lo que sí es claro es que una vez que llegue, el despliegue será progresivo, como ocurre con la mayoría de las actualizaciones de la app. Telegram tuvo esta misma función desde abril de 2024. WhatsApp llega más tarde, pero con una base de usuarios considerablemente mayor para que el sistema tenga impacto real.