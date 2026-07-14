El Pollo Vignolo reveló una foto inédita con Maradona antes de Argentina - Inglaterra

Sebastián "Pollo" Vignolo sorprendió a sus miles de seguidores en las redes sociales con un posteo en el que recordó a Diego Armando Maradona en el marco previo de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra. El periodista de ESPN no dudó en mostrar su afecto hacia la leyenda y aprovechó la ocasión para rememorar un momento que vivió con él hace años atrás. Por supuesto, la publicación no tardó en llenarse de likes y comentarios sobre la acción del "Pelusa" que pudo traerle problemas con la FIFA y las críticas insólitas de usuarios de otros países.

La foto inédita que publicó el "Pollo" Vignolo con Maradona antes de Argentina vs. Inglaterra

El reconocido relator subió una foto en la que se lo ve al lado del Diez antes de un partido del Mundial de Sudáfrica 2010 donde el nacido en Villa Fiorito fue DT de la "Albiceleste". Con ella también escribió unas emotivas palabras detallando ese instante inolvidable. "Hoy me mandaron esta foto. El Diego era el entrenador de la selección en el mundial de Sudáfrica y nos venía a hablar antes del partido al campo de juego. La FIFA lo multaba ya que eso no estaba permitido. No le importaba. Mañana desde algún lugar su mano de Dios nos estará empujando".

Los famosos "haters" aparecieron rápidamente para cuestionar el posteo del periodista y destrozar tanto a Maradona como a la Selección Argentina. Las críticas principales fueron al exfutbolista del seleccionado por el primer gol contra los ingleses en los cuartos de final del Mundial México 1986, pero también se quejaron de ayudas arbitrales al equipo de Lionel Scaloni en 2026. Por supuesto, lo más importante fue la foto posteada y el accionar del ídolo para con los periodistas presentes en la Copa del Mundo cuando no le permitían hacerlo.

La foto publicada por Sebastián "Pollo" Vignolo junto a Diego Armando Maradona

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Inglaterra: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado inglés este miércoles 15 de julio desde las 16 horas de nuestro país en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del estadounidense Ismail Elfath. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el duelo restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.

Por otro lado, Francia se mide con España por la semifinal restante que definirá al primer equipo que llegue al duelo decisivo del próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York a partir de las 16 (hora argentina). Un día antes tendrá lugar el encuentro por el tercer puesto con los dos equipos perdedores en semis que se verán las caras desde las 18 de nuestro país.

La posible formación de la Selección Argentina contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Para el duelo ante los ingleses por un lugar en la final del Mundial, se perfilan para estar desde el arranque los siguiente once titulares: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

De esta manera, tanto Fernández como De Paul tienen chances de quedar afuera, mientras que existe la posibilidad de que tanto González como Otamendi -con cambio de esquema incluido- sean titulares.