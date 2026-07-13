Conmoción: encontraron el cuerpo sin vida de una joven que se había tirado de un puente

El cuerpo sin vida de una joven fue encontrado flotando semisumergido en aguas del río Paraná cerca del mediodía del pasado sábado. Luego de una primera revisión médica policial, se halló en el bolsillo de su pantalón el documento de identidad a nombre de Melanie Denise Aldaz, una joven que vivía en la localidad de Monte Caseros, provincia de Corrientes.

La Justicia y las fuerzas policiales confirmaron que se trata de la mujer que era intensamente buscada desde el pasado 29 de junio, fecha en la que registros fílmicos corroboraron que se había arrojado de manera drástica desde el Puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes.

Según detalló Diario Norte, el cadáver fue encontrado a unos 50 metros de distancia alrededor del mediodía por Alberto Sosa, un guía de pesca que se encontraba navegando con turistas oriundos de Tucumán. Según precisó el guía, el hallazgo ocurrió sobre la costa santafesina del río Paraná, aguas arriba del Miní, frente a la ciudad correntina de Goya (unos 240 kilómetros al sur del punto donde la joven se había arrojado). "Quedamos vigilando para que el cuerpo no se pierda porque estaba cerca de entrar a un arroyito", afirmó Sosa.

Bajo las directivas estrictas de la Prefectura Naval Argentina, el guía y los excursionistas custodiaron el lugar sin tocar el cuerpo en ningún momento. Asimismo, los adultos del grupo se encargaron de resguardar la integridad visual de un niño de 11 años que formaba parte de la excursión.

En el bolsillo delantero derecho del pantalón, el médico policial Federico Milessi constató la presencia del DNI que permitió la identificación preliminar de Melanie. Por orden del fiscal de turno, el personal de Prefectura procedió a hacer la entrega del cuerpo a la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe (PDI). La fuerza provincial coordinó el traslado inmediato hacia la morgue judicial de la ciudad de Reconquista.

Encontraron el cadáver de Melanie Denise Aldaz en el río Paraná.

Una mujer murió en un accidente vial sobre una ruta de Corrientes

Un fatal siniestro vial se registró este domingo sobre Ruta Nacional N° 118, en jurisdicción de la localidad de San Miguel. Autoridades informaron de la muerte de una mujer y confirmaron menores heridos.

El hecho implicó a una SUV marca Chevrolet Tracker y un automóvil Volkswagen Senda en un tramo de la RN 118 entre San Miguel y Colonia Caimán. El fuerte impacto de los vehículos provocó la muerte en el instante de la mujer, mayor de edad y oriunda de Colonia Caimán, que dirigía el automóvil más antiguo.

En tanto, en el otro vehículo viajaban una persona mayor de edad y cinco menores, quienes resultaron heridos tras el incidente. Los servicios de emergencias y Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar, dando atención a los heridos y resguardando el lugar de los hechos para los posteriores peritajes