El pueblito serrano de cascadas, piletas naturales y senderos que enamoran

Rodeado por las Sierras Centrales de San Luis, El Volcán es una de las localidades turísticas más tradicionales de la provincia. El pueblo se encuentra a unos 18 kilómetros de la capital puntana y es reconocido por sus paisajes naturales, sus balnearios y los distintos saltos de agua que se forman sobre el río El Volcán.

Uno de los principales atractivos es el Salto del Osito, una cascada que desemboca en una pileta natural de aproximadamente cinco metros de profundidad. El sitio se encuentra rodeado por vegetación serrana y es uno de los puntos elegidos por visitantes que recorren la zona durante todo el año.

Otro lugar destacado es el Salto Colorado, donde el agua atraviesa una formación rocosa de tonos rojizos antes de caer sobre una pileta natural. Un puente de piedra permite cruzar el río y obtener una vista panorámica del paisaje, mientras que los senderos del entorno ofrecen recorridos de baja dificultad.

Entre los espacios más concurridos también se encuentra La Hoya, un balneario natural formado por la erosión del río sobre la roca. Allí, el cauce crea una gran pileta natural con profundidades que pueden alcanzar los tres metros, además de pequeños saltos de agua y sectores habilitados para el descanso. Durante la temporada alta cuenta con servicios como estacionamiento, asadores, puestos de artesanos y guardavidas.

¿Qué hacer en El Volcán?

Además de disfrutar de los balnearios naturales, El Volcán ofrece alternativas para quienes buscan actividades al aire libre. La localidad dispone de senderos para caminatas y trekking, circuitos para ciclismo y bicisendas que recorren buena parte del pueblo y sus alrededores. También es sede de competencias deportivas como el Tour de San Luis y el Tour Femenino de San Luis.

El río El Volcán atraviesa la localidad y da origen a distintos espacios recreativos, como El Badén, donde las aguas forman una amplia pileta natural rodeada de playas de arena, sauces y áreas con mesas y asadores para pasar el día.

A pocos minutos también se encuentra el Dique Cruz de Piedra, otro de los puntos elegidos para disfrutar del paisaje serrano y realizar actividades recreativas.