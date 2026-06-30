Parece un pueblo de hace un siglo, pero está en San Luis y fue reconocido entre los mejores del mundo

Aquellos que estén planeando un viaje para el fin de semana largo del mes de julio 2026, por el Día de la Independencia y que cubrirá los días jueves 9 de julio hasta el domingo 12 de julio, y estén un pueblo de ensueño para descansar y mantenerse alejado de la vertiginosidad propia de las grandes ciudades, entonces, el destino perfecto puede ser La Carolina. Esta pequeña localidad, ubicada en la provincia de San Luis, no es uno de los sitios turísticos más conocidos de la Argentina, pero eso mismo invita a los visitantes a pasar unos días en contacto con la naturaleza y con la identidad local del lugar.

La Carolina se encuentra en el Departamento de Coronel Pringles, a 81 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, capital homónima de la provincia. Rodeada de las sierras puntanas, el pueblo está ubicado sobre el cerro Tomolasta, a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Su fisonomía transmite un verdadero viaje en el tiempo con calles empedradas y casas de piedra de estilo colonial, construidas, en su gran mayoría, en el siglo XIX.

Qué actividades hacer en La Carolina

Este pueblo de San Luis se dedicó en el pasado a la minería, por eso, una de las visitas recomendadas es a las antiguas minas de oro, que comenzaron a explotarse a partir del siglo XVIII. Se realizan visitas guiadas con expertos que relatan cómo fue la historia minera de la región.

También se puede visitar la Casa Piedra Pintada, un sitio arqueológico ideal para tomar fotografías y panorámicas del lugar. En cuanto a los recorridos y actividades naturales, se aconseja hacer cabalgatas, trekking por el Cerro Tomolasta y en los alrededores del arroyo Carolina.

Si bien La Carolina es un sitio pequeño, eso no impidió que nada menos que la Organización de Naciones Unidas (ONU) la eligiera como uno de los "Mejores Pueblos Turísticos del Mundo" en el año 2023. De hecho, para favorecer el turismo rural, el gobierno del pueblo dispuso la medida "Pueblo Peatonal", una propuesta que rige entre marzo y abril y que tiene el objetivo de que los visitantes caminen por las calles de La Carolina sin ningún tipo de interferencia vehicular.

Cómo ir a La Carolina desde la capital de San Luis

La Carolina se encuentra a 81 kilómetros de la capital de San Luis y el mejor camino para llegar al pueblo es por Ruta Nacional 9. El viaje tiene una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos.