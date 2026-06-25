El pueblito puntano de los paisajes serranos que busca ser elegido el mejor del mundo

La localidad de El Trapiche, en la provincia de San Luis, fue seleccionada para representar a la Argentina en la edición 2026 del programa Best Tourism Villages, una iniciativa impulsada por ONU Turismo que distingue a los pueblos rurales más destacados del planeta. El destino integra la lista de ocho candidatos nacionales que competirán por el reconocimiento internacional.

Ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad capital, es uno de los principales destinos turísticos puntanos por excelencia. Rodeado por sierras, ríos y bosques, el pueblo se caracteriza por su entorno natural y por una propuesta orientada al turismo de naturaleza y al descanso.

¿Por qué El Trapiche fue elegido para competir entre los mejores pueblos del mundo?

La postulación de El Trapiche fue seleccionada entre 56 candidaturas presentadas por 19 provincias argentinas. El programa Best Tourism Villages evalúa aspectos como la preservación del patrimonio cultural, la sostenibilidad ambiental, la identidad local y el desarrollo turístico de las comunidades rurales.

Según informó la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, el pueblo fue elegido por su combinación de riqueza natural, historia y compromiso con un modelo de turismo sostenible. La distinción también reconoce el trabajo realizado por la comunidad local para conservar sus tradiciones y promover el desarrollo económico vinculado a la actividad turística.

¿Qué hacer y qué visitar en El Trapiche?

Ubicado en el corazón de las sierras de San Luis, El Trapiche es uno de los destinos más elegidos de la provincia para quienes buscan naturaleza y actividades al aire libre. Su principal atractivo es el río El Trapiche, que atraviesa la localidad y forma balnearios naturales ideales para disfrutar durante los meses de calor.

Entre los lugares más visitados se encuentra el dique La Florida, un espejo de agua rodeado de paisajes serranos donde se pueden realizar caminatas, pesca deportiva y actividades recreativas. También son populares los senderos que recorren los cerros y bosques de la zona, aptos para trekking, ciclismo y avistaje de aves.

El pueblo conserva además una atmósfera tranquila, con propuestas gastronómicas regionales y espacios para el descanso en contacto con la naturaleza. Su cercanía con otros destinos turísticos de las sierras puntanas permite complementar la visita con excursiones a localidades vecinas, convirtiéndolo en una de las puertas de entrada más atractivas al turismo serrano de San Luis.