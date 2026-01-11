La localidad argentina que fue elegida como la mejor del mundo para irse de vacaciones en 2026

Una pequeña localidad argentina fue premiada como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo, según los Best Tourism Villages 2025 de ONU Turismo. Se trata de Maimará, ubicada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy.

La localidad se impuso entre más de 270 candidatos de 65 países y destacó por su entorno natural, su identidad cultural y su modelo de desarrollo sustentable, por lo que se convierte en uno de los destinos más elegibles para irse de vacaciones en 2026.

El reconocimiento que la ONU le otorgó a Maimará en 2025 responde a una valoración de las comunidades rurales que logran preservar su patrimonio cultural y natural mientras promueve el turismo responsable.

Cómo es Maimará, el pueblo jujeño elegido como el mejor del mundo

La localidad tiene un poco más de 3000 habitantes. Está emplazada en la región de la Quebrada de Humahuaca, sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003 en la categoría Paisaje Cultural.

Se ubica a 78 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, a la vera de la Ruta Nacional N° 9 entre las localidades de Purmamarca y Tilcara. Llama la atención por su paisaje configurado por el conjunto geológico Sierras de Alfarcito, conocido por los lugareños y visitantes como Paleta del Pintor.

El Río Grande, el trazado del antiguo Ferrocarril Belgrano y la Ruta Nacional N° 9 corren paralelos a esta imponente formación que delimita por el oriente el ejido del municipio.

Al pie de esta montaña, entre el río, se sitúan quintas fruti-hortícolas y de flores que aprovechan el agua del curso para su riego. Además, en los últimos años se desarrollaron viñedos que se usan para la producción de vinos de altura.

En Maimará también hay numerosos y diversos sitios arqueológicos que dan cuenta de asentamientos en este territorio desde el 1300 d.C. Aunque la existencia de las primeras instituciones del poblado actual se remontan hacia fines del siglo XIX.

¿Qué puedo hacer en Maimará?

La localidad se encuentra recostada sobre la Paleta del Pintor, una formación multicolor que es uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino. La vida del pueblo gira en torno al río Grande y la Pachamama.

Sus campos producen hortalizas, verduras, flores y vides, además de conservar tradiciones ancestrales que se celebran cada año en la fiesta de la Pachamama, el Día de Todos los Santos y el Carnaval.

Cruzando el Río Grande, se alza el Cerro General San Martín, con su majestuosa Paleta del Pintor. Los visitantes podrán ascenderlo para contemplar desde lo alto los hermosos paisajes que configuran y las quintas frutihortícolas; como así también descubrir el maravilloso tesoro geológico.

Si bien el paseo requiere cierta preparación física, vale la pena transitar este sendero por el que todos los años marchan hacia el santuario de la Virgen de Punta Corral, innumerables peregrinos y bandas de sikuris de Maimará.

Otro de los puntos a conocer es el Puente Natural, una formación geológica de origen fluvial emplazada en una quebrada adyacente al Río Grande, la Quebrada del Cementerio. Si bien las vistas durante el trayecto, como el paisaje que la geoforma despliega son tan atractivas como para motivar la caminata, esta propuesta también brinda interacción con relatos y mitos de la cultura e historia local.

Por último, la Chaya de Mojones es una de las festividades más representativas de la localidad de Maimará. Se realiza cada primero de enero y es de origen ancestral que fusiona rituales prehispánicos con elementos de la cultura andina, dando como resultado una fiesta llena de color, música y devoción.

Los habitantes del pueblo se reúnen para rendir homenaje a la Pachamama a través de una serie de prácticas rituales.

Cómo puedo llegar a Maimará

El pueblo tiene dos accesos: uno hacia el sur pasando el Museo Posta de Hornillos y otro al norte, frente al cementerio. La altura máxima de todo el trayecto es 2334 metros sobre el nivel del mar.