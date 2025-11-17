La localidad también cuenta entre su trazo territorial regiones boscosas de gran belleza natural: mención especial a la Cascada de los Paños, un salto de agua natural de 60 metros de altura.

Ubicado en el extremo sur de la provincia de Jujuy, a 1290 msnm, San Antonio ultima los detalles para dar rienda el próximo 13 de diciembre al inicio oficial de la temporada de festivales de verano. Aunque se trata de un destino ideal para una escapada cualquier fin de semana del año.

Con el Festival del Quesillo y el Folklore como cita obligatoria, la localidad cabecera del departamento homónimo rendirá homenaje una vez más al lácteo de legendaria reputación entre sus productores.

¿Qué hacer en San Antonio?

Además de la 48° edición del Festival del Quesillo y el Folklore, pautada para el próximo 13 de diciembre, quienes opten por visitar San Antonio podrán descubrir su hipnótico casco urbano y transitar el circuito de sitios históricos imperdibles como su Iglesia Inmaculada Concepción que cada 8 de diciembre reúne a miles de fieles en el marco de las fiestas patronales.

La localidad también cuenta entre su trazo territorial regiones boscosas de gran belleza natural: mención especial a la Cascada de los Paños, un salto de agua natural de 60 mtrs de altura.

Para llegar al punto donde inicia el trekking, habrá que tomar la Ruta Provincial N° 2 camino a San Antonino, y a la altura del kilómetro 20, se encuentra el río los Paños.

¿Cómo llegar a San Antonio?

El trayecto que une a San Antonio de San Salvador de Jujuy ronda entre 30 y 40 minutos en automóvil. Para arribar al lugar, se deberá tomar la Ruta Nacional 9 hacia el sur para luego empalmar con caminos provinciales que conducen directamente al casco urbano sanantoniense.