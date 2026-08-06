¿Misa en River? Así sería la visita del papa León XIV a la Argentina

El Vaticano confirmó que el papa León XIV llegará a Argentina en noviembre de este año, dentro de una gira que también incluirá a Perú y Uruguay. La estadía del sumo Portífice se extenderá durante cuatro días en los que recorrerá la ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

¿El Papa dará una misa en River?: lo que se sabe hasta ahora sobre la organización

El papa León XIV estará en Argentina desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre. Si bien ya se conoció su itinerario general, todavía resta definir cuáles será las actividades puntuales que realizará en cada ciudad y, entre ellas, está la posibilidad de que se celebre una misa multitudinaria en el estadio de River Plate. Si bien circulan los rumores, todavía no hay una confirmación oficial.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, explicaron que una delegación reducida enviada por la Santa Sede ya recorrió distintos puntos del territorio nacional para analizar posibles sedes, contemplando tanto espacios cerrados para encuentros con grupos reducidos como escenarios abiertos pensados para una convocatoria masiva.

El papa León XIV llegará en noviembre a la Argentina, pero todavía no está definisa su misa masiva

“La organización en realidad depende en gran medida de la Santa Sede”, señaló el arzobispo de Buenos Aires. Además, García Cuerva remarcó que la decisión final tiene que considerar cuestiones vinculadas a la seguridad y movilización de las personas que decidan asistir.

En relación con el estadio de River, Colombo fue cauto y aclaró que todavía no existen definiciones concretas sobre los lugares donde se desarrollarán los actos centrales. “Están indicados los lugares genéricos, pero nos faltan a lo mejor los que serán en los próximos meses los detalles y las posibilidades efectivas”, explicó.

No descartó ningún espacio y señaló que la decisión llegará cuando avance el trabajo conjunto entre la Iglesia local, el equipo del Vaticano y las autoridades nacionales.

Sin embargo, el arzobispo de Buenos Aires apuntó que “claramente habrá movilizaciones grandes” y aseguró que, cuando se tome la decisión, será comunicada para facilitar la participación de los fieles católicos. La agenda definitiva y detallada se conocerá después de la nueva visita de la delegación del Vaticano al país.

¿A dónde se hospedará el papa León XIV?

Se espera que durante su estadía en el país el Pontífice se hospede en la Nunciatura Apostólica, desde donde partiría hacia las actividades previstas en Córdoba y Luján. Esta última localidad es una de las más importantes para el catolicismo argentino porque cuenta con la Basílica de la Virgen de Luján, la patrona de Argentina.

En Córdoba, en tanto, se prevé una jornada de fuerte carga simbólica vinculada a la figura del Cura Brochero, primer santo argentino, lo que consolidaría a esa provincia como un punto de encuentro para fieles llegados desde distintas regiones del interior.

Colombo adelantó que la visita se espera sea “un día intenso”, con la posibilidad de realizar un gran encuentro masivo en el territorio cordobés. Además, podría organizarse una reunión con sacerdotes, obispos y religiosos.