Tiene un barco suspendido del techo y es uno de los templos más singulares de Buenos Aires. Foto: GCBA

En pleno San Telmo se esconde uno de los edificios más singulares de la ciudad: la Iglesia Dinamarquesa. Se trata de un templo inaugurado en 1931 que conquista a los traseúntes con su arquitectura neogótica y un detalle que llama la atención apenas se cruza la puerta de entrada: un barco suspendido del techo.

Este domingo 9 de agosto, el edificio abrirá sus puertas para una visita guiada gratuita que permitirá recorrer sus espacios, conocer la historia de la comunidad danesa en la Argentina y descubrir por qué este templo es uno de los rincones menos conocidos de Buenos Aires.

La Iglesia Dinamarquesa de Buenos Aires abre sus puertas este próximo domingo 9 de agosto. Foto: Iglesia Dinamarquesa de Buenos Aires

La Iglesia Dinamarquesa de Buenos Aires: un recorrido gratuito para conocerla

La Iglesia Dinamarquesa está ubicada en Carlos Calvo 257, entre Balcarce y Paseo Colón. Fue construida para acompañar a la comunidad de inmigrantes daneses que comenzó a instalarse en el país durante la segunda mitad del siglo XIX y que, hasta entonces, asistía a templos de otras colectividades nórdicas.

Su diseño fue obra del arquitecto danés Morten F. Rønnow, el mismo que proyectó el emblemático Edificio Otto Wulff, y está inspirado en las iglesias construidas en Dinamarca durante las primeras décadas del siglo XX.

Cada rincón del edificio tiene un significado. La fachada escalonada representa la Escalera de Jacob, mencionada en la Biblia, mientras que el interior responde al estilo luterano, con paredes blancas, líneas sencillas y una cruz sin la imagen de Cristo.

Sin embargo, el elemento más llamativo es el modelo del buque escuela København, que cuelga de la nave central apuntando hacia el altar. La tradición de colocar un barco suspendido se repite en todas las iglesias danesas y simboliza el viaje del alma durante la vida rumbo al "buen puerto", representado por Dios.

Además del templo, el complejo alberga una casa pastoral, un salón para actividades culturales y una biblioteca con alrededor de 7.000 ejemplares, entre ellos las obras completas del filósofo danés Søren Kierkegaard, considerado el padre del existencialismo.

La visita guiada se realizará el domingo 9 de agosto a las 12:30 h y tendrá una duración aproximada de una hora. Durante el recorrido, los visitantes podrán conocer la historia del edificio, los símbolos presentes en su arquitectura y el legado que la comunidad danesa dejó en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad es gratuita, aunque los cupos son limitados.