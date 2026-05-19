La semana pasada se conoció que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la ciudad revocó la medida judicial que frenaba el avance de la obra del megatemplo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Conocido como mormones, planean construir su edificio en predio sobre la calle Reconquista, entre avenida Córdoba y Viamonte.

Tras el fin a un conflicto que tenía más de 15 años -cuando aún no eran dueños del predio que adquirieron en 2023- se conocieron los detalles del ambicioso proyecto que levantarán en un espacio que antes funcionaba como una playa de estacionamiento.

El proyecto abarcará una superficie de 14.478 metros cuadrados destinados al templo y a funciones administrativas, además de otros 15.378 metros cuadrados de subsuelos para estacionamiento y áreas técnicas.

Cómo será la iglesia de los mormones en Buenos Aires

La iglesia tendrá unos 36,5 metros de altura y contará con dos edificios, que estarán apenas por encima de los inmuebles linderos. Mientras que en el centro habrá senderos parquizados y una enorme escultura de Jesucristo, una reproducción del "Christus” del artista danés Bertel Thorvaldsen, que había sido pensada para una iglesia cristiana y la mormona terminó adaptándola como un símbolo distinto.

Uno de los cuerpos principales -destinados a oficinas- estará sobre la calle Viamonte y el otro -el templo- será ubicado en la esquina de avenida Córdoba y Reconquista. Pero uno de los aspectos que más llamó la atención fue la creación de un gran espacio verde de acceso público, concebido como una de las áreas parquizadas más relevantes del microcentro.

El jardín tendrá senderos y bancos, lo que permitirá a los transeúntes atravesar la manzana desde Córdoba hasta Viamonte.

¿Por qué la iglesia mormona podrá construir su templo?

La Justicia consideró que no se acreditó una posible afectación ambiental o patrimonial derivada de la actuación gubernamental. La iniciativa había sido cuestionada por la Asociación Civil Basta de Demoler, que advertía sobre posibles daños al histórico Monasterio de Santa Catalina.

No obstante, la Justicia determinó que no se acreditó una afectación concreta al patrimonio histórico o ambiental. Además, la organización religiosa señaló que el equipo técnico desarrolló una propuesta pensada para integrarse respetuosamente al entorno urbano, contemplando medidas de mitigación y preservación arqueológica en una zona clave de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué son los mormones?

Los mormones, conocidos oficialmente como miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, son una comunidad religiosa cristiana fundada en Estados Unidos en 1830 por el profeta Joseph Smith. Su fe se centra en Jesucristo y en la restauración de la iglesia primitiva.