EEUU expresa su preocupación por los disturbios en Bolivia; protestas se extienden por todo el país

Marcha de protesta pidiendo la dimisión del presidente boliviano Paz, en La Paz

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, dijo el martes que habló ‌con el presidente ‌de Bolivia, Rodrigo Paz, y que estaba muy preocupado por la escalada de disturbios en el país sudamericano, donde las protestas a nivel nacional contra las medidas de austeridad han provocado inestabilidad.

Las manifestaciones, que comenzaron con huelgas a principios de mayo, se ​han convertido en ⁠un movimiento a nivel nacional en el que ‌participan sindicatos, mineros, trabajadores del transporte y ⁠grupos rurales. Los manifestantes presionan ⁠al Gobierno de Paz para que revierta las medidas de austeridad y aborde el aumento del costo de la ⁠vida, y algunos piden su dimisión.

Landau dijo en ​una conferencia organizada por la Americas ‌Society/Council of the Americas que ‌esperaba y deseaba que otros países sudamericanos se ⁠unieran para repudiar lo que describió como un "golpe de Estado" que podría poner en peligro a los gobiernos elegidos democráticamente.

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"Estoy muy preocupado por Bolivia", ​dijo Landau, ‌al describir su conversación con Paz. "Quiero decir, no puede ser que (...) haya un proceso democrático en el que fue elegido por abrumadora mayoría por el pueblo boliviano hace menos ⁠de un año y ahora haya manifestantes violentos bloqueando las calles", dijo Landau.

"No nos equivoquemos. Se trata de un golpe de Estado financiado por esta alianza impía entre la política y el crimen organizado en toda la región", agregó.

Varios bancos bolivianos cerraron temporalmente el martes ‌sus sucursales en la ciudad de La Paz por motivos de seguridad, en medio de la escalada de disturbios contra el Gobierno de Paz, quien asumió el cargo en noviembre para poner fin a casi dos décadas ‌de administraciones de izquierda.

Landau dijo que el Gobierno de Estados Unidos estaba trabajando para garantizar que las fuerzas antigubernamentales y ‌antiinstitucionales no ⁠prevalecieran.

"No me gustaría ver cómo esta apertura tan prometedora se va al traste", dijo. "Es ​malo para todos los países de las Américas ver este tipo de incivilidad".

Con información de Reuters