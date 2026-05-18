Tiroteo en mezquita de San Diego deja cinco muertos

Por Mike Blake y Steve Gorman
SAN DIEGO, 18 mayo (Reuters) - Dos adolescentes armados abrieron fuego el lunes en el Centro Islámico de San Diego, en California, y mataron a tres hombres en el exterior de la mezquita, uno de ellos un guardia de seguridad, informó la policía.
Los sospechosos fueron hallados muertos luego del ataque, al parecer por heridas de bala autoinfligidas, dijeron las mismas fuentes.
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Todos los niños que asistían a una escuela diurna que forma parte del complejo de la mezquita —el más grande del condado de San Diego— fueron localizados y se encontraban a salvo tras el tiroteo, que estalló poco antes de las 1900 GMT, según el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl.
Wahl indicó que se había solicitado la ayuda del FBI para investigar el incidente, que, según el jefe de policía, las autoridades estaban tratando como un delito de odio.
Decenas de agentes de las fuerzas del orden que acudieron al Centro Islámico se encontraron con los cadáveres de tres hombres abatidos a tiros en el exterior del edificio, entre ellos un guardia de seguridad al que Wahl atribuyó el mérito de haber ayudado probablemente a evitar un mayor derramamiento de sangre.
Poco después, la policía descubrió los cadáveres de dos adolescentes, de 17 y 19 años, en un vehículo en medio de una calle, muertos por heridas de bala aparentemente autoinfligidas, según dijo el jefe en una rueda de prensa. Agregó que los investigadores seguían recabando detalles sobre lo que desencadenó el tiroteo y cómo se desarrolló la violencia.
Con información de Reuters