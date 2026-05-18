Fórmula 1: el equipo de Franco Colapinto anunció el fichaje de un experto que fue clave en la FIA

Alpine suma una persona clave para el equipo.

Desde la llegada de Flavio Briatore, Alpine ha atravesado toda una serie de modificaciones con el fin de reencontrarse con sus tiempos de gloria que se vivieron bajo los nombres de Benetton y Renault con los campeonatos de Michael Schumacher y Fernando Alonso, respectivamente. En ese proceso se dio el fichaje de Franco Colapinto, quien ha tenido un buen inicio de temporada en su primer año como titular en la Fórmula 1.

Para esta temporada, la escudería francesa tiene su debut con los motores de Mercedes tras la desvinculación con Renault, pero continúa sumando nombres a su plantilla, incluso algunos que están fuera de escena. Tal es el caso de Jason Somerville, el exjefe de aerodinámica de la FIA que fue confirmado a mediados de noviembre, pero debía cumplir con los seis meses de inactividad en el deporte antes de sumarse a la sede de Enstone.

El viernes pasado, el ingeniero cumplió con el período de preaviso remunerado y fue presentado en las redes sociales del equipo galo como nuevo director técnico adjunto, de manera que estará bajo las órdenes de David Sanchez. “Estoy muy entusiasmado por volver a Enstone y trabajar con Flavio, Steve y David en este nuevo rol. He estado alejado durante algunos años del lado competitivo del automovilismo dentro del entorno de un equipo”, comenzó Somerville en el informe publicado por Alpine.

Cabe mencionar que el británico no estuvo completamente inactivo en estos meses, sino que siguió trabajando para la FIA en cuestiones ajenas a la F1, del mismo modo que también tiene un pasado con Steve Nielsen cuando ambos estuvieron en la federación. “Estoy disfrutando mucho la oportunidad de volver a estar en plena acción, buscando milésimas y luchando contra nuestros rivales por puntos y, ojalá, trofeos”, agregó.

Por último, Somerville advirtió que está entusiasmado por empezar a trabajar cuanto antes y aportar su granito de arena para que Alpine vuelva a brillar como lo supo hacer en el pasado. “Tengo muchas ganas de empezar y unirme al excelente grupo de ingenieros, diseñadores y aerodinamistas de la fábrica, y espero poder contribuir a algunos de los éxitos del equipo en un futuro no muy lejano”, cerró.

Somerville en la fábrica de Enstone.

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