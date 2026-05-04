Colapinto sumó por segunda vez con el equipo galo.

Franco Colapinto tuvo una brillante actuación este fin de semana en el regreso de la Fórmula 1 con el GP de Miami, donde se mostró sólido durante todo el desarrollo de la cuarta fecha a pesar de no haber sumado puntos en la carrera sprint. Sin dudas, las mejoras en el A526 surtieron efecto con el nuevo chasis y el nuevo alerón delantero, pero lo más importante es que el pilarense supo aprovechar sus nuevos recursos en pista.

De hecho, una de las grandes debilidades que había tenido el piloto argentino desde su arribo a Alpine habían sido las clasificaciones, por lo que no pasó desapercibido que haya quedado octavo en la sprint shootout y en la qualy tradicional. El haber llegado a las instancias finales en ambas ocasiones fue fundamental para Colapinto, que cruzó la línea de meta en el octavo lugar y se ganó los elogios de Flavio Briatore.

Una vez finalizada la carrera en el Autódromo Internacional de Miami, el asesor de Alpine fue consultado sobre el rendimiento de su equipo y su análisis comenzó con la clara disparidad que se dio tras el accidente de Pierre Gasly. “Hoy fueron dos carreras muy diferentes para nuestros pilotos”, comenzó el italiano en declaraciones rescatadas por Motorsport antes de hacer el uno por uno de la dupla.

“Franco ha cerrado una muy buena semana, en la que ha rendido al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera”, largó Briatore en relación con el pilarense, destacando también el trabajo del equipo. “El coche es competitivo y necesitamos este tipo de actuaciones, semana tras semana, de ambos pilotos y de todo el equipo para cumplir nuestros objetivos”, añadió.

Con respecto al francés, “Il Padrino” no dudó en señalar a Liam Lawson como el responsable del incidente. “En el caso de Pierre, es un resultado decepcionante, ya que el coche era claramente competitivo aquí para sumar puntos, por lo que nos quedamos sin ellos como consecuencia de un incidente evitable, en el que Pierre fue víctima de un grave error de cálculo de otro piloto”, afirmó, aunque luego se confirmó que el neozelandés arrastraba una falla en el Racing Bulls.

A pesar de las mejoras, Briatore no quiere dormirse en los laureles y señaló que espera mejorar aun más el coche de cara al Gran Premio de Canadá. “Tenemos mucho que analizar en las dos semanas previas a Canadá, especialmente en lo que respecta a algunos de los nuevos elementos del coche, que quizá no le hayan dado a Pierre la mejora de rendimiento que esperábamos”, cerró el italiano.

El argentino suma siete puntos en el campeonato.

¿Cuándo es la siguiente fecha de la F1?

Tras la cita en Miami, la Fórmula 1 tendrá una pausa de tres semanas hasta el Gran Premio de Canadá, que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve. Al igual que este fin de semana, la quinta fecha del campeonato se disputará bajo el formato de carrera sprint, por lo que habrá una sola sesión de prácticas libres y dos oportunidades de sumar puntos.