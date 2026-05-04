Wolff se muestra cauteloso ante la posibilidad de que fracaso de Italia en Mundial aumente la expectación en torno a Antonelli

El jefe ​del equipo Mercedes, Toto Wolff, dijo el domingo que tendrá que frenar el entusiasmo, ya que el sensacional comienzo de temporada de Kimi Antonelli ‌en la Fórmula Uno proporciona a ‌Italia una historia alentadora después de que su selección de fútbol no lograra clasificarse para el Mundial.

La esperanza y las expectativas se disparan en su país, ya que el piloto italiano de 19 años, el líder más joven en la historia del campeonato, cosecha un éxito tras otro, y el fin de semana del Gran Premio de Miami le brindó su tercera pole position y victoria consecutivas.

"El ​mayor problema es el público ⁠italiano. Ahora que no están clasificados para el fútbol, todo gira en ‌torno a (el número uno del mundo del tenis, Jannik) Sinner y ⁠Antonelli, son dos superestrellas, y eso es algo ⁠que debemos controlar", dijo el austriaco, cuyo equipo ha ganado las cuatro carreras de esta temporada.

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"Recibe muchísimas solicitudes de los medios de comunicación y de los patrocinadores para ⁠que les dedique su tiempo, ahora nos toca a nosotros ponerle ​freno. El riesgo es que se deje llevar demasiado rápido", ‌agregó.

El Mundial, organizado conjuntamente por Estados Unidos, ‌México y Canadá, comienza el 11 de junio y la cuatro veces ⁠campeona Italia no participará tras no clasificarse por tercera vez consecutiva.

El domingo, Sinner se convirtió en el primer hombre en ganar cinco títulos consecutivos de Masters 1000 tras aplastar a Alexander Zverev por 6-1 y 6-2 en la final del Abierto ​de Madrid.

LA ‌MEJOR CARRERA HASTA EL MOMENTO

Wolff afirmó que la carrera del domingo en el Hard Rock Stadium fue la mejor de Antonelli hasta la fecha.

"Me recuerda a sus tiempos en el karting, no había errores. La presión que recae sobre él la maneja muy bien, la analiza pero ⁠no le da demasiadas vueltas, realmente necesitamos mantener la calma aquí porque un éxito así para un hombre tan joven en esta etapa, toda Italia estará puesta en él", señaló el directivo.

"Este es un juego a largo plazo; tiene un compañero de equipo formidable y extremadamente rápido. Queremos jugar a largo plazo, con la esperanza de que pueda ganar muchos campeonatos en 10 ó 15 años, no queremos tropezar ahora con estas enormes ‌expectativas puestas en él", agregó.

Su compañero de equipo, George Russell, el favorito antes del inicio de la temporada, terminó cuarto en Miami y ahora está a 20 puntos del líder. El británico ganó en Australia, pero reconoció que Miami era un circuito donde había tenido dificultades en el pasado.

Antonelli tuvo una temporada de debut irregular el ‌año pasado, estableciendo récords de edad para las vueltas más rápidas y una pole position en la carrera de sprint, pero también, como era de esperar, cometiendo errores.

Wolff afirmó que ‌el año 2026 transcurría ⁠según lo previsto, con el joven aprendiendo y mejorando.

"Estas pocas carreras han sido asombrosas, en cierto modo, es lo que habíamos previsto ​como equipo, hay altibajos, momentos brillantes, momentos de desesperación, y este año todo está saliendo a la perfección. No creo que ninguno de nosotros se hubiera esperado este tipo de racha", apuntó.

Con información de Reuters