En el estadio Monumental, River perdió contra Atlético Tucumán y volvió a ser insultado por su público. Cayó ante el comnjunto tucumano que tenía 22 partidos sin ganar de visitante y 464 días sin hacer lo propio. El conjunto que dirige Eduardo "Chacho" Coudet cayó 1-0 y, de esta forma, pasó un verdadero papelón en el fútbol argentino.

El único gol del encuentro llegó a los 18 minutos de la primera mitad. Tras una gran maniobra individual de Franco Nicola, quien desbordó a Germán Pezzella, un centro pasado derivó en un remate fallido de Maximiliano Villa que terminó asistiendo a Renzo Tesuri. El extremo no perdonó y definió de primera para marcar el 1-0 definitivo.

River, que presentó una alineación alternativa pensando en los octavos de final, intentó reaccionar rápidamente. Tuvo chances claras en los pies de Agustín Ruberto y un remate alto de Pezzella con el arco a su merced, pero la ineficacia y las intervenciones del arquero Luis Ingolotti mantuvieron la ventaja visitante.

En la segunda mitad, el "Millonario" volcó el juego al campo tucumano. Las entradas de Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas le dieron mayor profundidad: Salas tuvo la más clara con un cabezazo que se estrelló en el travesaño. Kendry Páez y Lautaro Pereyra también exigieron a un Ingolotti que se terminó consolidando como la figura del partido.

Sobre el final, "Juanfer" intentó rescatar el empate con un disparo lejano, pero el guardameta del equipo de Julio César Falcioni contuvo el remate sin dar rebote, sellando así el primer triunfo como visitante del "Decano" en más de un año.