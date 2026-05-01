Japón lanza el primer motor comercial que genera electricidad mediante la combustión de una mezcla que contiene hasta un 30% de hidrógeno.

En Japón, un nuevo motor eléctrico marca un antes y un después en la transición energética. Este equipo puede generar electricidad utilizando una mezcla que incluye hasta un 30% de hidrógeno, sin necesidad de cambiar la infraestructura existente de gas natural. Así, no solo se logra una reducción significativa de emisiones, sino que se evita el costoso y complejo proceso de renovar tuberías y depósitos.

La innovación, desarrollada por Kawasaki Heavy Industries, ya superó la etapa experimental y fue probada durante meses en la ciudad de Kobe. Con una potencia de 8 megavatios, este motor es capaz de abastecer tanto redes eléctricas locales como sistemas industriales, demostrando su aplicabilidad comercial inmediata.

Lo que distingue a este avance es su enfoque inteligente: en lugar de reemplazar todo el sistema energético, propone adaptarlo desde adentro. Esto permite que centrales eléctricas que hoy funcionan solo con gas natural comiencen a reducir su impacto ambiental casi sin interrupciones, un desafío clave en la descarbonización global.

Los detalles del potente motor de Kawasaki

Desde lo ambiental, el hidrógeno presenta una ventaja fundamental: su combustión produce principalmente vapor de agua y no dióxido de carbono. Aunque en esta etapa se combina con gas natural, la reducción de emisiones ya es considerable. De hecho, la combustión del combustible mixto logra disminuir las emisiones de monóxido de carbono en aproximadamente 1150 toneladas métricas, equivalente a las emisiones anuales de unos 420 hogares.

El desarrollo de la empresa Kawasaki Heavy Industries marca un hito porque ya no se trata de un prototipo experimental.

Además, el diseño del motor apunta a una transición gradual donde el porcentaje de hidrógeno podría aumentar con el tiempo, lo que permitiría una descarbonización cada vez más profunda. Sobre el motor, desde la firma japonesa detallaron que posee:

un remolque de gas hidrógeno a alta presión para el suministro de hidrógeno y una unidad para mezclar hidrógeno con gas en una proporción de entre 5 y 30% en volumen.

para el suministro de hidrógeno y una unidad para un detector de gas que puede detectar adecuadamente las fugas de hidrógeno , un sistema de purga de nitrógeno para la línea de ventilación y otras características.

, un sistema de purga de nitrógeno para la línea de ventilación y otras características. diseñado con la menor cantidad de modificaciones posible para facilitar futuras adaptaciones a los motores de gas urbanos KG-18-T existentes, con el fin de permitir la combustión de combustible mixto utilizando hidrógeno

Sin embargo, este avance también revela los límites actuales de la tecnología. La producción de hidrógeno sigue siendo costosa y, en muchos casos, depende de procesos que no son completamente limpios. A esto se suman los desafíos técnicos relacionados con su almacenamiento y transporte, debido a su baja densidad y alta volatilidad.

En definitiva, Japón apuesta por un camino de cambio sin ruptura total, con una tecnología que se adapta a lo que ya existe y abre la puerta a un futuro más limpio sin esperar a una revolución completa. Esta estrategia podría marcar un antes y un después en la forma en que se encara la transición energética en el mundo.