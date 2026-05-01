PUAM de ANSES: cuánto cobro en mayo 2026 y quiénes la cobran

PUAM: el aumento en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en mayo de 2026 la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un nuevo aumento en línea con el esquema de movilidad vigente. La actualización responde al último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que marcó una suba del 3,4% en marzo, y se aplica automáticamente sobre los haberes previsionales.

Este ajuste impacta directamente en el ingreso mensual de los beneficiarios y se complementa con el mantenimiento del bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos más bajos del sistema.

Cuánto cobra la PUAM en mayo 2026

Con la actualización de mayo, la jubilación mínima asciende a alrededor de $393.250, y la PUAM —que equivale al 80% de ese haber— se ubica en $314.600 aproximadamente.

A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso total a:

PUAM con aumento: $314.600

$314.600 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Total a cobrar: $384.600 aproximadamente

Este refuerzo se liquida de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. El esquema de actualización mensual busca sostener el poder adquisitivo frente a la inflación, aunque el impacto real dependerá de la evolución de los precios en los próximos meses.

PUAM ANSES: el monto que cobro

La PUAM está diseñada como una prestación para adultos mayores que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria. Por normativa, su valor se fija en el 80% del haber mínimo jubilatorio, lo que explica por qué siempre se ubica por debajo de la jubilación mínima. Este mecanismo garantiza una actualización automática: cada vez que sube la jubilación mínima, también lo hace la PUAM en la misma proporción.

Quiénes pueden acceder a la PUAM en 2026

La prestación está destinada a personas en edad jubilatoria que no cuentan con aportes suficientes dentro del sistema previsional. Para acceder, se deben cumplir una serie de requisitos:

Tener 65 años o más

Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia, o extranjero con 20 años de residencia en el país

No cobrar jubilación ni pensión contributiva

Mantener residencia en Argentina durante el cobro

A diferencia de una jubilación tradicional, la PUAM no genera derecho a pensión por fallecimiento y presenta ciertas limitaciones en el acceso a empleo formal.

PUAM ANSES: cuánto cobro en mayo

Bono de $70.000: un refuerzo clave

El bono extraordinario de $70.000 sigue siendo un componente central del ingreso para quienes cobran la PUAM. Este adicional representa una parte significativa del haber total y se mantiene sin cambios desde hace varios meses.

Además de los titulares de PUAM, también lo perciben:

Jubilados y pensionados del sistema previsional

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

Este refuerzo busca compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente.

Cuándo se cobra la PUAM en mayo

El pago se realiza según el calendario habitual de ANSES, que organiza las fechas en función de la terminación del DNI. La PUAM se liquida junto con el cronograma de jubilaciones y pensiones, que comienza en la segunda semana de mayo debido a los feriados del 1° y 25.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro a través de: