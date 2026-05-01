Pensiones No Contributivas (PNC): monto y cuánto cobran en mayo 2026

ANSES: cuánto se cobran las PNC

Las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán en mayo un nuevo ajuste en sus haberes, acompañado por el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para los ingresos más bajos. El aumento responde al esquema de movilidad vigente, que actualiza mensualmente las prestaciones en función de la inflación, y alcanza a millones de beneficiarios en todo el país.

De acuerdo con los datos más recientes, el incremento es del 2,9%, en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta suba impacta directamente en los montos que perciben quienes reciben pensiones por invalidez, vejez o madres de siete hijos, en un contexto donde el refuerzo adicional sigue siendo clave para sostener el poder adquisitivo.

Cuánto cobran ANSES PNC

Las Pensiones No Contributivas equivalen, en la mayoría de los casos, al 70% de la jubilación mínima. Por eso, cada actualización en ese haber se traslada automáticamente a estas prestaciones, manteniendo la relación establecida por ley.

Con el aumento aplicado en mayo, los valores quedan de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez (haber base): $273.800

$273.800 PNC para madres de siete hijos (haber base): $393.250

Estos montos corresponden al ingreso sin contemplar el bono extraordinario. La diferencia entre categorías responde a la normativa vigente: mientras las pensiones por invalidez y vejez representan el 70% del haber mínimo, la prestación para madres de siete hijos está equiparada al 100% de la jubilación mínima.

PNC en mayo ANSES: calendario de pagos

Al sumar el refuerzo de $70.000, los ingresos totales quedan así:

PNC por invalidez o vejez: $343.800

$343.800 PNC para madres de siete hijos: $463.250

El rol del bono extraordinario y cuánto cobran los jubilados en mayo

El bono extraordinario de $70.000 continúa siendo un componente central en el ingreso mensual de los beneficiarios. Este adicional se mantiene sin cambios desde hace varios meses y se acredita de manera automática junto con el haber.

En muchos casos, representa más del 25% del ingreso total, lo que evidencia su peso dentro del esquema de asistencia. Su continuidad se confirma mes a mes, aunque todo indica que seguirá vigente como mecanismo para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

El ajuste de mayo no solo impacta en las PNC, sino en todo el sistema previsional. La jubilación mínima se ubica en $393.174,10, y alcanza los $463.174,10 al sumar el bono, mientras que la jubilación máxima asciende a $2.645.689,40.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fija en $314.539,27 y llega a $384.539,27 con el refuerzo. En paralelo, otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualizan, consolidando un esquema de aumentos generalizados dentro de ANSES.

Calendario de pagos de las PNC en mayo

El cronograma de pagos se organiza, como cada mes, según la terminación del DNI. Habitualmente, las Pensiones No Contributivas se encuentran entre las primeras prestaciones en abonarse dentro del calendario mensual.

El esquema estimado es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: primera semana del mes

DNI terminados en 2 y 3: segunda semana

DNI terminados en 4 al 9: entre la segunda y tercera semana

Las fechas exactas son publicadas por ANSES en su sitio oficial y en la aplicación Mi ANSES, donde cada beneficiario puede consultar el día preciso de cobro.