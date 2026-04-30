El medio del ex vice de España acusó a Milei de participar de una operación contra Colombia y México

El medio que dirige el segundo ex vicepresidente español Pablo Iglesias difundió un presunto audio del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en el que se escucha que dice haber recibido 350.000 dólares del presidente Javier Milei para organizar una operación mediática contra los presidentes de México y Colombia. Esto se da en el marco de una investigación más amplia del medio de comunicación, que ya develó varios presuntos audios del ex mandatario y dijo haber demostrado su participación en el armado de un medio digital desde Estados Unidos para "limpiar al cáncer de la izquierda en Honduras y en toda Latinoamérica". Además de Milei, también formarían parte del esquema el actual presidente hondureño Nasry Asfura -de quién se conocieron presuntos audios también- y otros funcionarios del entorno del presidente Donald Trump.

Después de un año marcado por las acusaciones de Trump a varios mandatarios latinoamericanos por presunto narcotráfico en el continente, la investigación del medio español Red reveló una presunta trama organizada desde Washington para desacreditar y apuntar contra los considerados adversarios del magnate republicano. Según trascendió, se habría conformado un equipo de comunicación financiado con recursos públicos hondureños y aportes de terceros que superan hasta el medio millón de dólares, con el objetivo de "golpear mediáticamente" a gobiernos como el de Gustavo Petro en Colombia y el Claudia Sheinbaum en México, y al ex mandatario hondureño Manuel Zelaya.

"El objetivo estratégico queda explícito en la Estrategia de Seguridad Nacional: negar a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes. En el lenguaje geopolítico actual, esto se traduce en la clara directriz de bloquear la influencia china en América Latina", explicaron desde el medio en uno de los artículos publicados este jueves.

Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras y quien lidera la operación contra Petro y Sheinbaum.

Qué dicen los presuntos audios del ex presidente Hernández sobre los planes de EE.UU. en la región

"Vamos a montar una oficina aquí. Y lo haremos con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y extirpar el cáncer de la izquierda de ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Le contaba al Presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con 350.000 dólares. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando, ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte", sostuvo la voz que el medio identificó como la del ex presidente Hernández en una llamada telefónica con María Antonieta Mejía, la actual Designada Presidencial de Honduras -cargo que reemplazó a la Vicepresidencia-, en una llamada telefónica fechada el 30 de enero de 2026.

En otro audio similar de ese mismo día, durante una llamada con el actual presidente Asfura, la voz vinculada al ex mandatario volvió a hablar de sus comunicaciones con Milei: "Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Fue muy buena y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica".

"Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y lo más importante contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya", sostuvo la voz identificada con Hernández y expuso los planes diagramados desde Washington para arremeter contra esos tres países.