Las dos fotos electorales para Provincia y Ciudad que dejó el informe de Adorni

La presentación del informe de gestión por Manuel Adorni no sólo dejó a un jefe de Gabinete incómodo, sino que también regaló algunas fotos para graficar la previa a un año electoral donde la gran incógnita gira en torno a la viabilidad de un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Hasta ahora, en la provincia de Buenos Aires fue más que explícita la intención de lograr un acercamiento mientras que en la Ciudad se elogió el resultado obtenido el año pasado, cuando hubo unidad. En tierras bonaerenses, el partido comandado por Cristian Ritondo tiene prevista una agenda de actividades a partir de mediados de mayo.

Contacto en el palco

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En la tribu santillista caminan con cautela. Saben que la ansiedad no es buena compañera en este tipo de escenarios y apuntan a no comerse el postre antes de la cena. En especial porque hay muchos rumores en torno a la figura de Diego Santilli, versiones que intentan correrlo de su verdadero objetivo: disputar la provincia de Buenos Aires. Desde un primer momento, en su entorno siempre se descartó que el Colo pueda competir en la Ciudad, como se dijo. La mira nunca dejó de estar enfocada en tierras bonaerenses, donde su instalación, aseguran, es muy buena.

Ese nivel de cautela los obliga a tomarse el cronograma con cierta tranquilidad. Al no saber siquiera cuándo será la elección —dado que el gobierno impulsa una reforma electoral que puede eliminar o suspender las PASO—, tampoco está definido cuándo comenzarán las recorridas y la campaña real en el territorio, pese a que se empezó a rumorear en redes sociales que sería después del Mundial. Por ahora, el ministro del Interior está enfocado en la gestión y en lograr éxitos para la Presidencia —la gran mayoría de corte parlamentario— , de ahí su presencia ininterrumpida en la presentación de Adorni ante la Cámara de Diputados.

Si bien aseguran que no es necesario adelantar pasos, lo cierto es que tanto Javier como Karina Milei le habrían dicho a Santilli que será el candidato en la provincia. Hoy por hoy, el Colo tiene buen vínculo con toda la cadena, tanto arriba como abajo, con los libertarios y los macristas. Su figura parece ordenar la tropa. Por eso, evita las peleas innecesarias, aquellas que pueden generar un desgaste antes de tiempo y que no hace falta. Los que deciden son los que deciden.

Otro de los potenciales competidores para Buenos Aires, Diego Valenzuela, reaparecerá con fuerza el miércoles 6 de mayo en la Feria del Libro para presentar su obra, “Belgrano, el primer liberal” con prólogo de Javier Milei, con quien comparte una relación de años. Este martes estuvo con el jefe de Estado en su exposición sobre Keynes, donde le entregó el texto.

Munición gruesa en la Ciudad

En redes, Lilia Lemoine publicó una foto junto a Pilar Ramírez durante la exposición de Adorni en el Congreso. Lo hizo con un mensaje misil contra Jorge Macri, que este jueves fue papá. Un posteo que, lejos de habilitar el acercamiento que ensaya ya no tan tímidamente el PRO para la Ciudad, pareció sostener en alto el mensaje de Karina de ir por la Capital Federal. La titular de La Libertad Avanza en CABA no lo reposteó en X. Alguien que conoce el funcionamiento de LLA puso en duda que la diputada haya sobrepensado el subtexto de ese tuit.

Lo cierto es que la hermana del Presidente bajó la orden de competir por la Ciudad mientras que Patricia Bullrich ensayó un acercamiento con Mauricio Macri y la dirigencia PRO en la cena de la Fundación Libertad. Alguien que la conoce interpretó que la senadora es consciente de que, para que Javier Milei pueda reelegir, necesitan al macrismo adentro. Otra persona que orbita a la exministra analizó que no se trató de un guiño a la dirigencia sino al votante amarillo en la Ciudad.

Bullrich fue protagonista de un blooper en la previa a la exposición del jefe de Gabinete cuando, al sacarse la foto grupal, se acercó a Javier Milei y Karina la alejó. Según se relató, el Presidente observó que estaba rodeado de mujeres y la funcionaria se aproximó, dado que había quedado en una posición un tanto más alejada y nadie le había indicado dónde ubicarse.