Quién será el campeón del Mundial 2026: el inesperado pronóstico de una supercomputadora

Quién será el campeón del mundo: el inesperado pronóstico de una supercomputadora

El Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio, donde 48 selecciones buscarán la gloria. Claro que, sólo una podrá levantar el trofeo más importante y en las últimas horas se conoció, por medio de la tecnología, quién tiene más chances según las estadísticas de consagrarse. Llamativamente no es la Selección Argentina de Lionel Scaloni, que viene de ganarlo en Qatar 2022 con Lionel Messi y compañía.

Qué país será campeón del Mundial 2026, según una supercomputadora

La máxima candidata a quedarse con el título, según aseguraron desde Opta Analysts por medio de sus simulaciones es nada más y nada menos que España. El conjunto europeo que cuenta con Lamine Yamal como una de sus máximas estrellas es la que tiene más probabilidades, incluso por delante de Francia y de la "Albiceleste". De hecho, hasta Inglaterra aparece en tercer lugar delante del combinado nacional y más atrás están tanto Portugal como Brasil.

La "Furia Roja" tiene un 16,1% de chances, por encima de los galos que poseen un 13%. Por otro lado, la selección inglesa quedaría en tercer lugar con un 11,2% y el conjunto nacional cuarto con un 10,4%. A su vez, la empresa confirmó que los de Scaloni tienen un 43% de posibilidades de alcanzar los cuartos de final, un 30% de pasar a semifinales y un 18% de llegar a la final. Para llegar a estos datos, la supercomputadora de la empresa lleva adelante casi 10.000 escenarios de simulación. Con antecedentes cercanos e históricos llegó a dicha conclusión y publicó los porcentajes de varios seleccionados participantes.

El análisis de Opta Analysts sobre el Mundial 2026

Los porcentajes de cada selección para el Mundial 2026, según la computadora de Opta Analysts

España - 16,1%. Francia - 13%. Inglaterra - 11,2%. Argentina - 10,4%. Portugal - 7%. Brasil - 6,6%. Alemania - 5,1%. Países Bajos - 3,6%. Noruega - 3,5%. Bélgica - 2,4%. Colombia - 2,1%. Marruecos - 1,9%. Uruguay . 1,7%. Suiza - 1,7%. Croacia - 1,6%. Ecuador - 1,4%. Japón - 1,2%. Estados Unidos - 1,2%. Senegal - 1%. México - 1%.

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia.

México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia. Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia.

Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia. Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía. Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunez y Suecia.

Países Bajos, Japón, Tunez y Suecia. Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda. Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak.

Francia, Senegal, Noruega e Irak. Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Congo.

Portugal, Colombia, Uzbekistán y Congo. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial