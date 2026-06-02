Alerta en la Selección Argentina por lo que dijeron en ESPN sobre el nivel de De Paul a 10 días del Mundial: "No le alcanza"

Closs fue duro con el presente de De Paul.

A diez días del arranque del Mundial, cuando la conversación debería girar en torno a la ilusión y a los últimos retoques de Lionel Scaloni, en los estudios de ESPN se encendió un debate que pocos esperaban. La mesa de F12 puso bajo la lupa a uno de los intocables de la era Scaloni, un futbolista que parecía tener el puesto blindado desde Qatar 2022. Y lo que se escuchó alrededor de la mesa no fue precisamente un respaldo.

Closs fue muy fuerte contra De Paul

El que abrió el fuego fue Mariano Closs. El conductor contó que lo había seguido de cerca en cancha y no se guardó nada: "Lo vi en vivo y no tiene el despliegue que tenía antes. No se proyecta, son movimientos cortos". La observación apunta justo al corazón del juego de Rodrigo De Paul.

A partir de ahí, el debate escaló. Mariano Juan fue todavía más filoso a la hora de medir la vara entre el club y la Selección: "Con ese poquito para jugar ahí (en la MLS) le alcanza, en la Selección no le alcanza". La frase, lapidaria, instaló la gran pregunta de la previa mundialista: ¿el rendimiento que De Paul muestra hoy en el Inter Miami sirve para sostener la titularidad en un equipo que aspira a ser bicampeón del mundo?

El temor por el nivel de De Paul en la MLS

La defensa, sin embargo, llegó desde un ángulo distinto. Nicolás Distasio matizó el análisis con una lectura que conoce bien el hincha argentino: "De Paul no es un jugador de clubes, es un jugador de Selección. En Atlético Madrid no se destacó. El plus lo da en la Selección".

El argumento no es menor: el "Motorcito" nunca terminó de brillar del todo en Europa, pero con la camiseta albiceleste alcanzó otra dimensión, hasta convertirse en una pieza imprescindible para Scaloni y en una suerte de escolta futbolístico de Messi.

De Paul no pasa un gran momento en el Inter Miami.

El contexto le agrega temperatura a la discusión. De Paul fue titular en los siete partidos del Mundial 2022 y jugó los 120 minutos de aquella final ante Francia. Pero la película reciente trae señales de alerta: en los amistosos de marzo, Scaloni lo dejó afuera del once inicial, y desde entonces la pregunta sobre su lugar en el equipo no dejó de crecer. Su buen tramo en la MLS, con goles y asistencias, no terminó de despejar todas las dudas.

A diez días de un Mundial que arranca el 16 de junio ante Argelia, el debate por el nivel de uno de los líderes del vestuario expone una tensión real. La Scaloneta llega como candidata, sí, pero también con interrogantes que, hasta hace poco, parecían impensados.