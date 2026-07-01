Sofi Gonet se pronunció tras los rumores de reconciliación con Homero Pettinato.

Si de rupturas escandalosas en el mundo del espectáculo tenemos que hablar, es imposible obviar la que Sofía Gonet y Homero Pettinato protagonizaron algunos meses atrás. Lejos de terminar en buenos términos, todo concluyó con un violentísimo cruce en redes sociales, donde ambos se revolearon "carpetazos" por la cabeza y expusieron los peores demonios del otro.

A pesar de todo lo mencionado (y de lo que faltó por mencionar), en los últimos días surgió un video del hijo de Roberto junto a una mujer que pareciera ser La Reini. Debido a ello, los programas especializados fueron a buscar la palabra de los protagonistas: primero se pronunció él, ahora fue ella quien tomó la palabra.

Homero Pettinato, expareja de La Reini.

¿Qué dijo La Reini sobre los rumores de reconciliación con Homero Pettinato?

En diálogo con Intrusos, Sofi Gonet expuso: "Es todo mentira, no me feliciten por nada por favor". Tras esto, le explicó al notero: "No soy yo la chica del video. Estaba volviendo de la Costa con todo mi equipo, miro el celular y me enteré de la misma manera que ustedes".

Luego, tras reiterar que "la chica del video no soy yo" argumentando que ella "jamás saldría a la calle así de desarreglada y con ese brushing fatal", aseguró: "No volví con nadie, con Homero no hablo hace mil años. No tengo idea, él estará haciendo su vida como yo".

Para concluir, aseveró que lo que hubo entre ella y Homero es "una etapa cerrada": "Con él la mejor, pero no volvería nunca más".