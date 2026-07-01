Si de rupturas escandalosas en el mundo del espectáculo tenemos que hablar, es imposible obviar la que Sofía Gonet y Homero Pettinato protagonizaron algunos meses atrás. Lejos de terminar en buenos términos, todo concluyó con un violentísimo cruce en redes sociales, donde ambos se revolearon "carpetazos" por la cabeza y expusieron los peores demonios del otro.
A pesar de todo lo mencionado (y de lo que faltó por mencionar), en los últimos días surgió un video del hijo de Roberto junto a una mujer que pareciera ser La Reini. Debido a ello, los programas especializados fueron a buscar la palabra de los protagonistas: primero se pronunció él, ahora fue ella quien tomó la palabra.
¿Qué dijo La Reini sobre los rumores de reconciliación con Homero Pettinato?
En diálogo con Intrusos, Sofi Gonet expuso: "Es todo mentira, no me feliciten por nada por favor". Tras esto, le explicó al notero: "No soy yo la chica del video. Estaba volviendo de la Costa con todo mi equipo, miro el celular y me enteré de la misma manera que ustedes".
Luego, tras reiterar que "la chica del video no soy yo" argumentando que ella "jamás saldría a la calle así de desarreglada y con ese brushing fatal", aseguró: "No volví con nadie, con Homero no hablo hace mil años. No tengo idea, él estará haciendo su vida como yo".
Para concluir, aseveró que lo que hubo entre ella y Homero es "una etapa cerrada": "Con él la mejor, pero no volvería nunca más".