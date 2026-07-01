Despidos en Techint: PBA dictó conciliación obligatoria y frenó 150 despidos

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto entre Tenaris SIAT y sus trabajadores y dejó en suspenso 150 despidos. Esta medida, que regirá durante 15 días, le pone un freno a las desvinculaciones en la histórica planta que el Grupo Techint tiene en Valentín Alsina, donde hace tres años se construyeron los caños de un gasoducto clave de Vaca Muerta.

"Frente a los 150 despidos por parte de la siderúrgica Tenaris, desde el Ministerio de Trabajo ya pusimos a disposición las herramientas para revertir la situación", indicó el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, en su cuenta de X

Con esta decisión, que retrotrae la situación al inicio del conflicto, también se convocó a la empresa y al gremio a una audiencia para el próximo 13 de julio, cuyo objetivo será abrir una nueva instancia de negociación entre las partes.

"En un marco de crisis generalizada, destrucción del empleo, de la producción y de la capacidad productiva, es fundamental mantener la paz social y trabajar articuladamente en una solución para las 150 familias que hoy ven afectados sus ingresos y estabilidad", agregó Correa.

Qué producía la planta

En esta histórica planta del sur del conurbano se fabricaron a triple turno los caños que desde el 2023 llevan buena parte del gas extraído de Vaca Muerta. La compañía decidió discontinuar los contratos de estos 150 trabajadores porque ya no le sirve producir lo que antes vendía al Estado: ahora la gestión de Javier Milei optó por el acero chino que traerá una empresa de la India.

"Los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste de este modelo", dijo el secretario ejecutivo del instituto Provincial de Formación Laboral bonaerense, Ezequiel Berrueco, en diálogo con Radio Provincia.

Al recordar el rol que tuvieron en la creación de los tubos para los 500 kilómetros del gasoducto Néstor Kirchner, remarcó: "Con estos trabajadores desarrollamos acciones estratégicas en materia de soberanía que hoy se ven deterioradas producto del industricidio"

La voz de los trabajadores

El delegado de la planta Daniel Ingui conversó con El Destape 1070 sobre el trasfondo de los despidos y aseguró que los empleados están "pagando una mala jugada política", luego de que el Estado nacional prefiera la licitación de la empresa india Welspun sobre la de Techint, grupo presidido por Paolo Rocca.

"Rocca apoyó abiertamente la campaña de Javier Milei. Esto suponía que íbamos a seguir haciendo lo que históricamente hicimos en Valentín Alsina que son todos los tubos para los gasoductos que están puestos en el país. Milei abrió el mercado y ahora los trabajadores tenemos que pagar las consecuencias", criticó el operario.