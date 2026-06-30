Juan Carlos De Pablo: “Las dificultades económicas no tenían que ver Adorni"

El economista Juan Carlos De Pablo y amigo personal del presidente Javier Milei habló en diálogo con El Destape 1070 sobre la renuncia del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y los movimientos en el precio del dólar. Para el economista, los movimientos recientes en el dólar responden a factores estrictamente estacionales y macroeconómicos, más que a una desconfianza de fondo en el plan económico oficial.

“La suba del dólar tiene que ver con el pago del aguinaldo”, explicó y recordó que “el dólar es un precio nominal": "Estamos en un país donde la inflación es de 2% por mes, así que estamos muy lejos del techo de la banda”. El analista remarcó que el valor de la divisa no debe leerse como un termómetro de pánico político, sino bajo las leyes del mercado. “El valor del dólar tiene que ver con la oferta y la demanda”, sintetizó, intentando enfriar las especulaciones de la city financiera.

Sobre la salida de Adorni

Otro de los ejes de la entrevista fue la reciente salida de Adorni que De Pablo se encargó de desdramatizar. “No estoy esperando que la salida de Adorni genere una mejora económica”, disparó el economista, marcando una clara distancia entre el ruido de la política y las decisiones de inversión.

Al ser consultado sobre el supuesto malestar del "círculo rojo" empresarial con la gestión del ahora exfuncionario, De Pablo fue irónico: “No sé qué carajo es el círculo rojo. Yo hablo con personas que me dicen cosas y ningún empresario me dijo que tenía una buena oportunidad de negocios y que no lo hacía por Adorni”. Para el consultor, achacarle los problemas de actividad al portavoz carece de sustento práctico: “Las dificultades económicas no tenían que ver con Adorni”, sentenció.