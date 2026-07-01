Nuevos despidos en un importante laboratorio.

Ni los trabajadores de laboratorios pueden estar seguros en el contexto de crisis económica que generó Javier Milei. Una importante empresa avanzó con 11 despidos, lo que provocó una importante protesta y la intervención estatal. Poco tiempo atrás la empresa había realizado lo mismo con otros nueve.

Tras las desvinculaciones en Laboratorios Pyam en la planta ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, Entre Ríos, los empleados entraron en estado de alerta, ya que no es la primera vez que sucede.

Según relataron desde la planta, los empleados despedidos se presentaron este martes en el establecimiento para cumplir con sus tareas habituales, pero encontraron las puertas cerradas y se les impidió el ingreso. Ante esa situación, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas realizó una denuncia formal y solicitó la intervención urgente de la Secretaría de Trabajo.

El gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria

Tras esto, se comenzó a vivir una jornada de fuerte tensión en la fábrica hasta que llegó la intervención de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos. Inspectores laborales se hicieron presentes en la planta para constatar lo ocurrido y elaborar un acta, mientras el gremio impulsaba el pedido de conciliación obligatoria. Horas más tarde, llegó la notificación oficial que dio inicio al procedimiento previsto por la legislación laboral para este tipo de conflictos.

La resolución obliga a la empresa a retrotraer las cesantías de los trabajadores despedidos durante los últimos días y a reincorporarlos de manera provisoria mientras se desarrolla una instancia de negociación entre las partes. "La conciliación retrotrae todos los despidos al momento en que fueron efectuados. Los trabajadores tienen que volver a ingresar a la planta y recibir tareas normalmente, mientras que desde el sindicato debemos suspender todas las medidas de acción directa", señaló el secretario gremial del sindicato, Martín Gómez al medio El Argentino.

Esta medida tendrá una vigencia inicial de quince días hábiles, plazo durante el cual ninguna de las partes podrá adoptar nuevas medidas que agraven el conflicto. Además, la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia entre representantes de la empresa y del sindicato que se realizará en la sede central del organismo en Paraná, donde se intentará encontrar una salida negociada.

Por el momento, la empresa no difundió un comunicado en el que detalle las razones de las desvinculaciones. Mientras tanto, el sindicato sostiene que buscará aprovechar la instancia de conciliación para conocer cuál es el verdadero panorama de la compañía y reclamar la continuidad de las fuentes laborales.