Una encuesta reciente entre jóvenes de todo el país mostró una primera fisura en el núcleo duro que llevó a Javier Milei a la presidencia. El dato, aunque parezca menor, representa una señal de alarma para un gobierno que necesita sostener intacta su base electoral de cara a 2027.

El estudio, realizado por las consultoras Reyes Filadoro y Enter Comunicación contiene un dato sensible: el 15% de los jóvenes que votó a Milei en el balotaje de 2023 hoy se declara decepcionado con su gobierno.

El número cobra otra dimensión si se lo mira en contexto: se trata de votantes que eligieron al Presidente de manera directa y consciente, en una segunda vuelta polarizada, y que apenas dos años y medio después ya manifiestan un quiebre con la gestión que respaldaron.

El bolsillo, motor de la decepción

La encuesta encontró una explicación económica detrás del fenómeno. El 85% de los jóvenes que se siente decepcionado atraviesa una mala situación económica, mientras que entre quienes evalúan positivamente al gobierno, el 88% dice estar transitando un buen momento financiero.

La correlación es contundente: el 86% de los jóvenes que no llega a fin de mes desaprueba la gestión del Presidente. Es decir, la decepción no parece responder a un cambio ideológico sino a un deterioro concreto en la vida cotidiana de una porción del electorado libertario.

Este dato se vuelve todavía más relevante si se considera que el 57% de los jóvenes admite no poder ahorrar, no llegar a fin de mes o directamente atravesar necesidades urgentes, según el mismo relevamiento.

La corrupción, el otro frente abierto

El desgaste no se limita a lo económico. La encuesta detectó que la corrupción es, para los jóvenes identificados con La Libertad Avanza, el principal problema que enfrenta el país, incluso por encima de la inflación o el desempleo. El 54% de quienes señalan la corrupción como el problema número uno se identifica con el espacio libertario.

Aunque el estudio aclara que el 96% de los jóvenes libertarios no cree que el propio gobierno de Milei sea corrupto, la sola presencia del tema en el podio de sus preocupaciones marca una tensión: son votantes que exigen coherencia con el discurso "anti casta" que motorizó la campaña de 2023.

Lo que dice la calle no es lo mismo que dicen las redes

Mientras la encuesta ubica la fuga de votantes jóvenes en un 15%, la conversación digital exhibe un cuadro todavía más adverso para el Gobierno. El 57% de las publicaciones de jóvenes sobre Javier Milei en redes sociales tiene un tono negativo, según el relevamiento de social listening que acompañó al estudio, realizado sobre más de dos millones de menciones entre el 25 de mayo y el 24 de junio.

Entre los ejes más críticos aparecen los casos de corrupción, que concentran el 38% de las menciones negativas, impulsados en gran parte por las denuncias contra el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Le siguen las críticas por el impacto social y el endeudamiento (27%) y el reclamo por acuerdos políticos que erosionan el discurso "anti casta" original del espacio (20%).

Un núcleo que todavía resiste, pero con matices

El informe aclara que, en términos generales, Milei retiene el apoyo de la mayoría de quienes lo votaron en 2023, y que la fuga sigue siendo minoritaria dentro del universo joven. Sin embargo, el propio estudio advierte que se trata de una tendencia a observar de cerca: la brecha entre bienestar económico y respaldo político es tan marcada que cualquier nuevo deterioro en el bolsillo podría traducirse en una fuga mayor.

A esto se suma un dato que profundiza la incertidumbre: el 43% de los jóvenes se declara indiferente o prefiere aislarse de la situación del país, un desapego que puede jugar tanto a favor como en contra de la continuidad del oficialismo, según cómo evolucione el humor social hacia 2027.