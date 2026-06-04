Las encuestas de abril y mayo de 2026 ya habían dejado en claro el daño del caso Adorni sobre el Gobierno: la imagen del Jefe de Gabinete tocó pisos históricos y la mitad del electorado pedía su salida. Lo que ningún relevamiento había explorado era qué ocurría específicamente dentro del universo de quienes votaron a Javier Milei en el balotaje de 2023. La consultora Praxis hizo exactamente esa pregunta —y lo que encontró reescribe el mapa electoral de cara a 2027.

El dato de apertura es impactante: el 50% de quienes votaron a Milei en 2023 ya no votaría a La Libertad Avanza si las elecciones fueran hoy. Pero ese número es un promedio que oculta más de lo que muestra, porque la pérdida no es uniforme. Hay un núcleo que permanece casi intacto y un electorado periférico que se dispersa.

Para entender quién se queda y quién se va, Praxis construyó su análisis a partir de una sola pregunta clave, formulada exclusivamente a los votantes de Milei en el balotaje: "¿Cuál de estas frases describe mejor su motivación principal en ese momento?". Las respuestas posibles no separaron a los encuestados por edad, nivel educativo ni región geográfica, sino por el motivo que los llevó a votar a Milei. El resultado son cuatro perfiles bien definidos.

Los cuatro electorados

El primero es el Ideológico: quienes votaron a Milei porque compartían genuinamente sus ideas libertarias o liberales. Representan el 28,9% del voto Milei 2023 y son el grupo más fiel. Tres de cada cuatro siguen votando a LLA, con una retención del 74%. El núcleo duro, por ahora, resiste.

El segundo es el AntiK táctico: quienes votaron a Milei como la única forma de evitar que ganara el kirchnerismo o Sergio Massa. Son también el 28,9% del voto y tienen una retención del 51%, prácticamente en el promedio general.

El tercero es el Económico: quienes confiaban en que Milei iba a arreglar la economía. Concentran el 25,6% del voto y su retención cae al 38%. Para este grupo, la vara está puesta en los números: la inflación al 5% mensual los alejaría al 57,7%.

El cuarto es el más revelador: el Antipolítica. Son quienes votaron a Milei por hartazgo con los políticos tradicionales y la casta. Representan el 16,5% del voto y registran la retención más baja de todos: apenas el 29%, menos de tres de cada diez. La paradoja es demoledora: el grupo más afectado por el caso Adorni es exactamente el que eligió a Milei para terminar con la corrupción de la casta.

Qué tiene que pasar para perder el voto en 2027

La pregunta más estratégica del cuestionario no fue si volverían a votar a Milei, sino qué tendría que ocurrir para que dejen de hacerlo. A partir de seis escenarios posibles, cada subtipo mostró su propio punto de quiebre.

Para los Económicos, el vector más erosivo es económico: inflación al 5% mensual los aparta al 57,7%. Para los Antipolítica, los dos factores decisivos son de naturaleza corruptiva: sobresueldos comprobados los alejaría al 62,9% y la imputación de Karina Milei al 55,2%. El caso Adorni, considerado de forma aislada, tiene un impacto limitado. El peligro real para el gobierno es todo lo que el caso podría destapar.

El problema ya no es Adorni: es el sello

Cuando Praxis preguntó quién debería reemplazar a Adorni en caso de que saliera del cargo, la respuesta más elegida no fue ningún nombre. El 38,5% dijo que no importa quién sea: el problema es más profundo. Solo el 9,8% pidió a alguien del círculo íntimo de Milei, mientras que la suma de quienes prefieren un técnico independiente (27,2%) o una figura del PRO o la UCR para ampliar la coalición (14,1%) supera el 41%. Es una demanda implícita de apertura y despersonalización del poder.

La encuesta fue realizada entre el 16 y el 21 de mayo de 2026, con una muestra de 1.200 casos totales y una sub-muestra de 636 votantes Milei 2023, con un margen de error referencial de ±2,8% al 95% de confianza para la muestra total.