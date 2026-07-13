Con ventas de $18,6 millones, los mercados comunitarios de la provincia ganan protagonismo en la economía formoseña

Los mercados comunitarios se consolidan como una herramienta para fortalecer la economía social y dinamizar el comercio local en Formosa. El Mercado Comunitario de Emprendedores de Pirané, durante las celebraciones por el 9 de Julio alcanzó una recaudación superior a los $18.600.000, lo que reflejó el crecimiento de estos espacios de comercialización impulsados por el Gobierno provincial junto a los municipios.

La propuesta, desarrollada gracias al trabajo articulado entre el Gobierno de Formosa y la Municipalidad de Pirané, reunió a emprendedores de distintos rubros que pudieron exhibir y vender sus productos ante una importante concurrencia de vecinos y visitantes, lo que fortaleció el circuito económico de la comunidad.

Los resultados obtenidos volvieron a poner de manifiesto el impacto de estas políticas públicas, orientadas a promover el emprendedurismo, impulsar el consumo de productos locales y generar mayores oportunidades para quienes desarrollan actividades productivas en la provincia.

Destacan el respaldo a los emprendedores

La subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentín, destacó en diálogo con Agenfor que el crecimiento de los mercados comunitarios responde a la decisión del gobernador Gildo Insfrán de sostener políticas destinadas a fortalecer el trabajo y el desarrollo de los emprendedores en todo el territorio provincial, en articulación con los gobiernos municipales.

"Detrás de cada venta hay horas de trabajo, dedicación y personas que todos los días apuestan por hacer crecer sus proyectos. Estos espacios permiten que el esfuerzo de nuestros emprendedores encuentre oportunidades reales de crecimiento", expresó.

Asimismo, agradeció al Gobierno provincial por impulsar estas políticas públicas y a la Municipalidad de Pirané, encabezada por la intendenta Yéssica Palacios, por el compromiso asumido para hacer posible una nueva edición del mercado.

Un impulso para el consumo local

Vicentín remarcó además que cada compra realizada durante la jornada representó un respaldo directo a los emprendedores y contribuyó a fortalecer el circuito económico de la ciudad, lo que permitirá que los recursos permanezcan en la comunidad y generen nuevas oportunidades para las familias piranenses.

Desde la organización felicitaron a todos los emprendedores que participaron de la propuesta y agradecieron a los vecinos y visitantes que eligieron adquirir productos elaborados localmente.

Finalmente, destacaron que el trabajo conjunto entre el Estado provincial, los municipios y los emprendedores consolida a estos espacios de comercialización como una herramienta con gran potencia para promover el desarrollo económico, fortalecer la producción local y ampliar las oportunidades para quienes apuestan por el trabajo independiente en Formosa.