Con más de 30 emprendedores, Insfrán inauguró el III Festival Regional del Alfajor en Formosa: todos los detalles

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este viernes la apertura de la tercera edición del Festival Regional del Alfajor, un evento que reúne a 31 productores artesanales de la provincia, el Nordeste argentino y Paraguay, y que se desarrollará hasta el domingo en el Galpón "G" del Paseo Costanero de la capital provincial.

La propuesta, organizada por el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Subsecretaría de Empleo, busca fortalecer el desarrollo de los emprendedores locales, promover la producción regional y ofrecer un espacio de encuentro para las familias durante el receso invernal.

Durante la inauguración, Insfrán estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís, el ministro de Economía, Jorge Ibáñez, y otras autoridades provinciales. Tras el acto de apertura, recorrió los distintos stands, dialogó con los expositores y saludó al numeroso público que visitó la muestra desde la primera jornada.

En esta edición participan 31 elaboradores de alfajores, de los cuales 17 pertenecen a Formosa Capital, seis al interior provincial, siete provienen de Chaco y Corrientes, y uno de la República del Paraguay. La oferta incluye una amplia variedad de productos, entre ellos alfajores elaborados con ingredientes regionales como guayaba, mamón y mango.

El vicegobernador Solís destacó la importancia del festival para el sector emprendedor y sostuvo que este tipo de iniciativas representan una oportunidad para potenciar el trabajo local. Además, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial a los pequeños productores, especialmente en un contexto económico complejo.

"Al generar estos espacios y brindarles apoyo, los emprendedores encuentran esperanza y oportunidades para seguir creciendo", señaló, al tiempo que remarcó la calidad y diversidad de los productos exhibidos durante el encuentro.

Por su parte, la subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentín, definió al Festival Regional del Alfajor como "una fiesta para toda la familia" y recordó que, además de la exposición y venta de productos, la programación incluye actividades recreativas y un concurso para elegir los mejores alfajores de la región.

En ese marco, explicó que el jurado, integrado por pasteleros y chefs de Formosa, Chaco y Paraguay, junto a un escribano, comenzó a evaluar las muestras presentadas por los participantes para definir a los ganadores de esta edición.

Asimismo, informó que ya se encuentra habilitada la votación del denominado "alfajómetro", una propuesta que permitirá al público elegir su alfajor favorito. La votación permanecerá abierta durante toda la semana y el próximo 17 de julio se anunciará el "alfajor revelación", elegido por los consumidores.

Por otra parte, debido al partido que disputará la Selección Argentina por la Copa del Mundo, la organización confirmó una modificación en el horario de funcionamiento para este sábado 12 de julio. En esa jornada, el festival abrirá sus puertas de 14 a 21 horas.