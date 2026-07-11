El salario de Thomas Tuchel en la Selección de Inglaterra: cuánto dinero gana el DT

Thomas Tuchel.

La Copa del Mundo 2026 no solo enfrenta a las mejores selecciones del planeta dentro del campo de juego. También existe una competencia silenciosa fuera de la cancha: la de las federaciones que invierten millones de euros para contratar a entrenadores de primer nivel con la expectativa de conquistar el título más importante del fútbol.

En ese escenario, Inglaterra volvió a apostar fuerte al contratar al alemán Thomas Tuchel, uno de los técnicos más prestigiosos del fútbol europeo. Su salario lo ubica entre los contratos más altos del Mundial 2026 y refleja la ambición de la Federación Inglesa por terminar con una sequía de títulos que se extiende desde el Mundial de 1966.

¿Cuánto gana Thomas Tuchel como entrenador de Inglaterra?

De acuerdo con un relevamiento publicado por el diario británico The Mirror, Thomas Tuchel percibe 5,8 millones de euros por año, una cifra equivalente a cerca de 6,5 millones de dólares anuales, lo que lo convierte en el cuarto entrenador mejor remunerado entre las 48 selecciones que disputan el Mundial 2026.

El contrato del técnico alemán solo es superado por tres nombres de enorme peso internacional: Carlo Ancelotti, al frente de Brasil; Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania; y Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos.

La inversión de Inglaterra responde a una política sostenida de apostar por entrenadores de trayectoria internacional. Después de sus exitosos pasos por clubes como el Chelsea, el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, Tuchel asumió el desafío de conducir a una selección que busca volver a levantar la Copa del Mundo después de seis décadas.

El ranking de los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026

Según el informe de The Mirror, este es el listado de los seleccionadores con los salarios más altos del torneo:

Carlo Ancelotti (Brasil): 10 millones de euros. Julian Nagelsmann (Alemania): 7 millones de euros. Mauricio Pochettino (Estados Unidos): 6 millones de euros. Thomas Tuchel (Inglaterra): 5,8 millones de euros. Roberto Martínez (Portugal): 4 millones de euros. Fabio Cannavaro (Uzbekistán): 4 millones de euros. Didier Deschamps (Francia): 3,8 millones de euros. Ronald Koeman (Países Bajos): 3 millones de euros. Marcelo Bielsa (Uruguay): 3 millones de euros. Javier Aguirre (México): 2,5 millones de euros. Gustavo Alfaro (Paraguay): 2,5 millones de euros. Jesse Marsch (Canadá): 2,5 millones de euros. Julen Lopetegui (Catar): 2,4 millones de euros. Lionel Scaloni (Argentina): 2,3 millones de euros. Luis de la Fuente (España): 2 millones de euros.

La diferencia entre Thomas Tuchel y Lionel Scaloni

Uno de los datos que más llama la atención del ranking es la distancia salarial entre Tuchel y Scaloni. Mientras el entrenador inglés cobra 5,8 millones de euros al año, el técnico de la Selección argentina percibe 2,3 millones de euros anuales, según el mismo relevamiento.

La diferencia resulta significativa si se tiene en cuenta el recorrido reciente de Scaloni. Desde que asumió en 2018, condujo uno de los ciclos más exitosos del fútbol argentino al conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En el caso de Tuchel, su elevado salario responde al prestigio construido durante su carrera en el fútbol europeo y a la fuerte apuesta de Inglaterra por romper una larga sequía mundialista. La Federación Inglesa considera que un entrenador con experiencia en la élite puede ser el factor diferencial para volver a competir por el máximo trofeo del fútbol internacional.