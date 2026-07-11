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Conflicto en Medio Oriente

Irán promete "venganza" y Trump no descarta nuevos ataques a Teherán

En VIVO - Actualizado hace 28 minutos

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió una "venganza inminente" por el asesinato de su padre. En paralelo, el presidente Donald Trump aseguró que tiene "misiles apuntados hacia Teherán" por si los iraníes pretenden asesinarlo.

Semanas después de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, las tensiones diplomáticas en la región todavía laten fuerte. En las últimas dos semanas hubo fuegos cruzados en el estrecho de Ormuz, lo que aumentó la incertidumbre a escala regional y global por lo que pueda pasar. En Teherán mientras tanto comenzaron los funerales del ex ayatolá y líder supremo, Alí Jamenei, asesinado en su casa durante los ataques estadounidenses que dieron comienzo a la guerra en febrero pasado. Su hijo y sucesor, Mojtaba Jamenei, sigue sin aparecer en público aunque se expresó en los últimos días y prometió venganza contra Washington por la muerte de su padre y los iraníes caídos durante los ataques.

El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy sábado 11 de julio.

Hace 1 hora

El enviado iraní ante la ONU aseguró que Irán "no tendrá obligaciones" de cumplir el memorando si Washington mantiene sus ataques

El embajador delegado de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, afirmó que Teherán "dejará de respetar" el memorando de entendimiento con Estados Unidos si continúan los ataques de Washington contra su territorio, refiriéndose a los fuegos cruzados en los alrededores del estrecho de Ormuz.

 

"Si Estados Unidos continúa violando sus obligaciones en virtud del Memorando de Entendimiento, Irán ya no estará obligado a cumplir con las suyas", declaró a los periodistas a las afueras del Consejo de Seguridad de la ONU.

Hace 2 horas

Trump respondió a la amenaza iraní y aseguró que tiene "misiles apuntados" hacia Teherán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respondió a las amenazas de su par iraní Mojtaba Jamenei y aseguró que su país cuenta con un arsenal de misiles "apuntados hacia Teherán" si éstos pretenden asesinarlo en los próximos días.

Hace 3 horas

Mojtaba Jamenei prometió una "venganza inminente" por el asesinato de su padre

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, a través de un mensaje público por los velorios del el ex líder supremo Alí Jamenei, en Teherán, prometió que ejecutará una "venganza inminente" por la muerte de su padre. 

 

Además aseguró que los asesinos de Ali Jamenei "no merecen morir en su descanso". 

Hace 17 horas

La suba en los combustible por la guerra agregaría hasta 2,5 puntos a la inflación anual

CEPAL analizó el impacto del conflicto bélico en la economía de Argentina y la región. Los 3 escenarios posibles.

En la metodología del cálculo, la CEPAL utilizó tres escenarios a partir del alza del precio de los combustibles internacionales.

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Hace 23 horas

Israel mató a un trabajador humanitario que pasaba el Mundial en Gaza

Murió en un ataque aéreo israelí antes del partido Argentina-Egipto y fue despedido por una multitud de palestinos.

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07:40 | 10/07/2026

EE.UU. e Irán continúan dialogando, pero Trump advirtió que terminó el alto el fuego

Washington confirmó que continúan las conversaciones técnicas con Teherán para avanzar hacia un acuerdo de paz. Pero el mandatario aclaró que se terminó el alto el fuego.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

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09:08 | 09/07/2026

Irán denuncia un ataque de EE.UU. contra el perímetro de la central nuclear de Bushehr

El gobierno de los Estados Unidos acusó a Irán de atacar una serie de barcos en Ormuz y lanzó una ola de nuevos bombardeos. Teherán lo negó y respondió con misiles contra países aliados de Washington en el Golfo. Ahora denuncian que atacaron zonas cercanas a un reactor nuclear. 

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14:01 | 08/07/2026

El petróleo se disparó más del 8% y superó los US$ 80 tras las amenazas de Trump

La ruptura del pacto de tregua firmado hace dos semanas provocó un temblor en los mercados de materias primas. El barril de crudo Brent tocó máximos que no se veían desde junio y el gas europeo subió un 5%.

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12:29 | 08/07/2026

Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán: "Los vamos a golpear fuerte"

El presidente de Estados Unidos dio por terminado el alto el fuego y amenazó con reimponer un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz. Exigió la desnuclearización total de Teherán como condición para volver a negociar.

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11:30 | 08/07/2026

El FMI bajó al 3% su previsión de crecimiento global por la guerra en Medio Oriente

El organismo estimó que la economía mundial crecerá un 3% en 2026. Advirtió que la inflación subirá al 4,7% por el encarecimiento de la energía y el impacto del conflicto que involucra a EE.UU., Israel e Irán.

FOTO DE ARCHIVO: Vista del logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede de Washington, D.C.

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07:07 | 08/07/2026

Máxima tensión: EE. UU. escaló los ataques y suenan sirenas en Bahrein y Qatar

El martes, el gobierno de los Estados Unidos acusó a Irán de atacar una serie de barcos en Ormuz y lanzó una ola de nuevos bombardeos. Teherán lo negó y respondió con misiles contra países aliados de Washington en el Golfo. Bahréin y Qatar activaron sus alarmas antiaéreas, según medios locales.

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22:03 | 07/07/2026

Estados Unidos reactivó la guerra y pone en jaque las negociaciones de paz con Irán

El Comando Central estadounidense anunció el lanzamiento de ataques contundentes contra territorio iraní. Acusaron a Teherán de haber atacado primero a tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz el lunes por la noche. El gobierno persa prometió "tomar medidas decisivas" para proteger sus intereses y seguridad nacional.

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07:08 | 07/07/2026

EE.UU. vuelve a bombardear a Irán y lo acusa de atacar barcos en Ormuz

Lo anunció el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Dijo que los bombardeos van a "imponer costos importantes" a Irán y acusó a la República Islámica de "una agresión no provocada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego". Las negociaciones de paz, al borde de la ruptura. 

El presidente de Líbano, Joseph Aoun.

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21:38 | 06/07/2026

Hamas disolvió el Gobierno de Gaza e Israel tildó la medida de "maniobra"

Ante el anuncio del grupo palestino, el gobierno israelí respondió: "Mientras Hamas conserve sus armas, cualquier gobierno civil funcionará, por supuesto, según lo dicte ⁠Hamas". Silencio de Estados Unidos.

FOTO DE ARCHIVO: Vista general de los escombros de edificios residenciales destruidos durante la ofensiva israelí y de las tiendas de campaña que dan cobijo a los palestinos desplazados en la ciudad de Gaza

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10:36 | 06/07/2026

Israel no permite que los libaneses vuelvan a sus casas y sigue atacando

El Ejército israelí destruyó más de 90.000 casas en el sur del territorio ocupado y todavía más de 600.000 libaneses esperan por volver a sus casas. En paralelo, denunciaron que un buque petrolero comercial fue atacado por "un proyectil de origen desconocido" en el estrecho de Ormuz. 

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10:06 | 05/07/2026

Otro día del funeral de Jamenei en Irán: millones de personas participan

Las ceremonias fúnebres del ayatolá concluirán el 9 de julio en Mashhad, la ciudad donde nació en 1939. El mandatario será enterrado allí en el santuario del imán Reza, cuya tumba es uno de los lugares de peregrinación más importantes para los chiíes.

El funeral de Jamenei en Irán, en vivo.

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17:43 | 04/07/2026

El DT de Egipto estalló de felicidad y le dedicó el triunfo a Palestina

Tras vencer a Asutralia por penales y avanzar a octavos de final del Mundial 2026, Hossam Hassan tuvo un gesto conmovedor.

Egipto hizo historia en el Mundial 2026, eliminó a Australia por penales y su DT Hossam Hassan dedicó la clasificación a Palestina con un gesto conmovedor.

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