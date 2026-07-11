Irán promete "venganza" y Trump no descarta nuevos ataques a Teherán

Semanas después de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, las tensiones diplomáticas en la región todavía laten fuerte. En las últimas dos semanas hubo fuegos cruzados en el estrecho de Ormuz, lo que aumentó la incertidumbre a escala regional y global por lo que pueda pasar. En Teherán mientras tanto comenzaron los funerales del ex ayatolá y líder supremo, Alí Jamenei, asesinado en su casa durante los ataques estadounidenses que dieron comienzo a la guerra en febrero pasado. Su hijo y sucesor, Mojtaba Jamenei, sigue sin aparecer en público aunque se expresó en los últimos días y prometió venganza contra Washington por la muerte de su padre y los iraníes caídos durante los ataques.

El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy sábado 11 de julio.