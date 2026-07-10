Incendio devastador en España: doce víctimas fatales y decenas de desaparecidos 

Doce personas muertas en Almería por los incendios.

La provincia de Almería, en el sureste de España atraviesa una jornada trágica producto de un incendio forestal que se desató durante la noche del jueves. Hasta el momento, el fuego dejó un saldo de al menos 12 personas fallecidas y 23 ciudadanos cuyo paradero aún no ha sido localizado. La magnitud del siniestro conmocionó a la región de Andalucía, donde las autoridades trabajan para controlar las llamas y asistir a los damnificados en una zona de alta afluencia turística.

El origen del fuego, según las primeras investigaciones informadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se localizó en una cuneta debido a la rotura de un cable del tendido eléctrico. Lo que comenzó como una falla técnica se transformó rápidamente en una catástrofe debido a las condiciones climáticas extremas.

Vientos persistentes, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, actuaron como un acelerador que permitió que el frente de fuego avanzara 15 kilómetros en apenas dos horas. Esta velocidad de propagación dificultó enormemente las tareas de evacuación iniciales y sorprendió a residentes y visitantes por igual. Se estima que las llamas devoraron unas 3.200 hectáreas.

La geografía del lugar, caracterizada por una abundancia de matorral y esparto —vegetación que en esta época del año se encuentra extremadamente seca—, proveyó el combustible necesario para un incendio que Moreno calificó como uno de los más "rápidos y complejos" que ha enfrentado la comunidad autónoma en los últimos años.

Rutas de escape improvisadas y la dificultad de la evacuación

El drama humano se concentra en las circunstancias en las que se produjeron las muertes. Entre los fallecidos se encuentran al menos cuatro ciudadanos de nacionalidad británica que quedaron atrapados en el interior de un vehículo, rodeados por el fuego. Asimismo, otras siete personas perdieron la vida en un intento desesperado por huir de las llamas a pie. Las autoridades señalaron que la mayoría de las víctimas mortales podrían ser ciudadanos extranjeros, dado que la zona costera del Mediterráneo se encuentra en plena temporada alta de verano.

Antonio Sanz, consejero de Presidencia de Andalucía, advirtió sobre el peligro letal que supuso el desvío de los ciudadanos por rutas no coordinadas. Según explicó, el uso de "rutas improvisadas y no coordinadas en medio del humo" fue un factor determinante que agravó la tragedia. A pesar de que los servicios de emergencia realizaron avisos "puerta a puerta" recomendando el confinamiento o la evacuación según el caso, el presidente andaluz lamentó que algunas personas "no hicieron caso" a las indicaciones oficiales, lo que previsiblemente contribuyó al elevado número de decesos.

Esta situación se enmarca en un contexto climático crítico para la Península Ibérica, donde tanto España como Portugal han estado luchando contra diversos focos ígneos en las últimas semanas. La actual ola de calor y las temperaturas extremas propias de la canícula generaron un escenario de vulnerabilidad máxima ante este tipo de desastres forestales. Mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de los desaparecidos, el sureste español permanece en alerta, enfrentando las secuelas de un incendio que ha transformado el paisaje veraniego en un escenario de luto y ceniza.