Mueren 12 personas en un incendio en el sureste de España, según el servicio de emergencias

Un miembro del equipo de emergencias observa un incendio forestal en Almería, España, en esta captura de pantalla tomada de un vídeo

Doce ​personas han perdido la vida en un incendio en Almería, en el ‌sureste de España, ‌y 150 bomberos trabajan para extinguir el fuego, según ha informado este viernes por la mañana la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, calificó el incendio ​como el de "mayores ⁠consecuencias hasta la fecha en nuestra ‌región" y describió la situación ⁠como una "tragedia sin precedentes".

Anteriormente, ⁠se había informado de seis fallecidos a causa del incendio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Nuestro profundo pesar a las familias ⁠de las seis personas fallecidas en (el ​incendio de) Los Gallardos y ‌el cariño de todos ‌a los municipios afectados por el ⁠incendio", escribió Juanma Moreno, presidente de la comunidad autónoma de Andalucía, en una publicación en X.

Los Gallardos es un ​municipio de ‌la provincia de Almería, en la región de Andalucía, en el sureste de España.

El incendio se produce después de que, esta semana, un ⁠incendio fuera de control en el sur de Francia obligara a evacuar a más de 10.000 personas de dos decenas de pequeñas localidades y pueblos cercanos a la frontera española.

Las olas de calor de principios del verano ‌boreal que azotaron Europa occidental en mayo y junio han resecado vastas extensiones de terreno, lo que las hace especialmente vulnerables a los incendios este año.

Según la Organización ‌Meteorológica Mundial, Europa se está calentando a un ritmo más del doble de la media ‌mundial, lo ⁠que hace que los episodios de calor prolongados sean cada vez ​más probables.

Con información de Reuters