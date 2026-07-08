ANSES prorrogó un trámite clave para cobrar la Asignación por Embarazo

ANSES mantendrá el trámite presencial para casos específicos hasta julio de 2027.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) extendió el esquema excepcional que obliga a algunas personas gestantes a realizar de manera presencial el trámite para acceder a la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 194/2026, publicada en el Boletín Oficial, y responde a que todavía no finalizó el intercambio de información entre el organismo y el Ministerio de Salud.

Qué cambia con la nueva resolución de ANSES

La medida mantiene vigente el procedimiento presencial únicamente para los casos en los que ANSES no dispone de la información sobre la inscripción de la persona gestante en el Programa Sumar. De esta manera, el organismo busca garantizar que quienes cumplen los requisitos puedan seguir accediendo a la prestación mientras continúan las mejoras en el sistema de intercambio de datos.

La resolución lleva la firma del director ejecutivo de ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, y extiende por un año la prórroga que vencía el 2 de julio de 2026. Así, el mecanismo excepcional seguirá vigente hasta el 2 de julio de 2027.

Desde el organismo explicaron que la decisión fue tomada porque "aún no han concluido las acciones destinadas a optimizar los mecanismos de intercambio de información entre el Ministerio de Salud y esta ANSES". Por ese motivo, continuará el esquema transitorio hasta que ese proceso pueda completarse.

Quiénes deben hacer el trámite de manera presencial

La obligación de asistir a una oficina de ANSES no alcanza a todas las personas gestantes. Solo deberán realizar el trámite de forma presencial quienes estén comprendidas en los casos donde el organismo no pueda verificar automáticamente la inscripción en el Programa Sumar.

En esos casos, la gestión seguirá efectuándose de manera presencial hasta que el sistema permita validar esa información de manera automática entre ambos organismos públicos.

La medida alcanza únicamente a personas gestantes con situaciones puntuales de registro.

Cómo funciona la Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social es una prestación económica mensual destinada a las personas gestantes desde el inicio del embarazo hasta el nacimiento del hijo o la interrupción de la gestación, con un máximo de nueve pagos mensuales.

La normativa vigente establece que la solicitud puede iniciarse a partir de la semana 12 de embarazo. El trámite debe realizarse a través de los canales que determine ANSES, aunque para los casos contemplados por esta prórroga continuará siendo obligatorio concurrir personalmente a una oficina del organismo.

Qué aspectos de la prestación no fueron modificados

La nueva resolución no introduce cambios en las condiciones para acceder al beneficio ni en los requisitos establecidos por la legislación vigente. El único punto que se modifica es la extensión del plazo durante el cual seguirá aplicándose el trámite presencial para los casos específicos alcanzados por esta situación.

Además, continúa vigente la modalidad de pago de la prestación. Durante el embarazo se liquida mensualmente el 80% del monto de la asignación, mientras que el 20% restante se abona en un único pago una vez finalizado el embarazo.

Para acceder a ese porcentaje retenido es necesario acreditar los controles médicos previstos por el Programa Sumar y presentar la documentación correspondiente, tal como establece la normativa vigente.

La resolución también habilita a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas de ANSES a dictar las disposiciones complementarias que sean necesarias para implementar esta prórroga de manera operativa.