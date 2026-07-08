Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 8 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 14 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 8 de julio
El dólar oficial cotiza este miércoles, 8 de julio, en el Banco Nación con un valor de compra de $1465 y venta de $1515, lo que representa una variación del 0,33%.
Hace 29 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 8 de julio
El dólar blue cotiza este miércoles 8 de julio en el mercado informal a $1495 para la compra y $1515 para la venta, sin variación respecto al cierre anterior, manteniéndose estable con una variación del 0,00%.
Hace 9 horas
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualiza diariamente el techo de la banda cambiaria. El límite superior continúa avanzando y marca el valor máximo que podría alcanzar el dólar oficial mayorista los próximos días.
El valor del dólar, según el BCRA
Hace 18 horas
Caputo minimizó la suba del dólar y adelantó que va a pasar en los próximos meses
El ministro de Economía desestimó que sea preocupante el aumento de la divisa durante junio por casi el triple que la inflación estimada para el mes.
Hace 21 horas
El dólar oficial subió 5 pesos y cerró en $ 1.515
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
22:00 | 06/07/2026
Caputo admite que no tiene dólares y acudirá al BCRA para pagar deuda
El mercado celebró la presentación de un programa financiero que busca despejar las dudas de la capacidad de afrontar los vencimientos hasta el fin del mandato de Javier Milei. El programa reconoce que van a acudir a las reservas del BCRA, es extremadamente optimista con la colocación de deuda en el mercado local y admite que no hay posibilidad de hacer una colocación internacional.
20:34 | 06/07/2026
El mercado prevé una inflación del 2% en junio y proyecta un dólar a casi $ 1.700
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central anticipa una desaceleración de la inflación en los próximos meses y estima una evolución gradual del tipo de cambio. También incluye proyecciones sobre crecimiento, empleo y resultado fiscal.
16:23 | 06/07/2026
Entran dólares de la energía, pero el tarifazo eterno de Milei no se toca
07:11 | 06/07/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.510
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
13:26 | 05/07/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
14:37 | 03/07/2026
Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo del lunes
El Banco Central volvió a actualizar el techo de la banda cambiaria y el límite superior del dólar oficial mayorista seguirá en ascenso.
Valor máximo del dólar según BCRA
07:05 | 03/07/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.510
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
15:42 | 02/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para los primeros días de julio. Si el dólar oficial mayorista supera ese nivel, la autoridad monetaria podrá intervenir en el mercado.
Valor máximo del dólar según el BCRA
15:23 | 02/07/2026
Por qué sube el dólar: la economista que más odia Milei reveló los tres riesgos para 2027
El ingreso de divisas por exportaciones permitió sostener la estabilidad financiera y mejorar las reservas netas, aunque la salida de dólares por atesoramiento, turismo, intereses y giro de utilidades limita la capacidad de acumulación del Banco Central.
11:25 | 02/07/2026
Exportación de la crisis: la motosierra llegó a Chile y los viajes cayeron un 50%
La tendencia negativa en el consumo se agravó desde enero del 2026. La baja continuóen febrero, marzo y abril y alcanza un 59,6% em el internual.