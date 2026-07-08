Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 8 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 7 minutos
¿Te marean los números? Te contamos cómo leer las 4 cifras en la quiniela
¿Cómo se leen las 4 cifras?
Si andás mirando la pizarra y te perdés entre tantos números, no te hagas lío: la última cifra es la Unidad, las dos últimas forman el Ambo, las tres últimas la Terna y el número completo es la Cuaterna. ¡Así que ya sabés, apostador: jugale al pálpito que tengas y que la suerte te acompañe!
Hace 22 minutos
¿Te olvidaste de San Cono? El santo de los quinieleros tiene su número y te contamos cuál
San Cono, el patrono de la timba
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que cada 3 de junio se celebra a San Cono, el santo patrono de los quinieleros. En la tabla de los sueños, el número 03 lo representa. Ese día, las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03. ¡Aunque hoy sea 8 de julio, nunca es tarde para tener fe! Cruzá los dedos para el próximo sorteo.
Hace 1 hora
¡Se acabaron los pibes cantores! La historia detrás del 'cantá los números' que quedó para siempre
El fin de los Niños Cantores
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que históricamente los números de la Lotería Nacional eran extraídos y cantados a los gritos por niños. Hoy en día, los sorteos de quiniela se realizan con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos, pero la frase "cantá los números" quedó para siempre. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¡Mirá el cielo antes de jugar! El pálpito del día: 39 (Lluvia) y 09 (Arroyo)
Mirar el cielo antes de jugar
Si el día arranca nublado, ya sabés: los apostadores tienen una costumbre inquebrantable. Cuando hay tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). ¡Son fija para hoy, miércoles de quiniela! ¿Tenés el pálpito? No dejes pasar la oportunidad.
Hace 1 hora
¡Sacate el sombrero! ¿Qué significa que un número salga 'a la cabeza'?
¿Qué significa salir 'a la cabeza'?
Si sos de los que mira la pizarra y ve el número 1, ¡ese es el que se lleva todos los premios! Salir a la cabeza es la gloria máxima: ese número define los pagos más grosos. Así que si tenés un pálpito, jugale a ese que viene con todo. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
💸 Si soñaste con billetes, jugale a las 3 cifras: pagás 600 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que si acertás las 3 cifras a la cabeza, te llevás 600 veces lo que jugaste. Por ejemplo, si apostás $100, te convertís en $60.000. ¡Unos mangos lindos para arrancar el día! Ponete las pilas y anotá el número que soñaste esta noche.
Hace 2 horas
¿Soñaste con la siesta? La Matutina llega a las 15:00 y te puede despertar con un premio
⏰ Sorteo Matutina
Mirá, después del almuerzo, cuando el cuerpo pide una buena siesta, la Quiniela te despierta con la Matutina. Este miércoles 8 de julio, a las 15:00 hs, se juega uno de los sorteos más esperados. ¿Tenés algún pálpito? Jugale al 15 por la hora, o al 00 para redondear. ¡Que la suerte te acompañe y no te quedes dormido!