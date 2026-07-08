Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 8 de julio

San Cono, el patrono de la timba

¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que cada 3 de junio se celebra a San Cono, el santo patrono de los quinieleros. En la tabla de los sueños, el número 03 lo representa. Ese día, las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03. ¡Aunque hoy sea 8 de julio, nunca es tarde para tener fe! Cruzá los dedos para el próximo sorteo.