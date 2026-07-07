Rusos corren a adaptar sus vehículos para que funcionen con GLP ante la escasez de gasolina

Un técnico trabaja en el centro de servicio de Garant Gaz, instalando sistemas de GLP y tanques de gas natural en vehículos en Moscú, Rusia

​Rusos hacen cola para adaptar sus vehículos para que funcionen con gas licuado de petróleo, después ‌de que los ‌ataques ucranianos contra refinerías hayan provocado una escasez de combustible en todo el país, un aumento de los precios de la gasolina y largas colas en las gasolineras.

Egor Popov, cuya empresa Garant-Gas se dedica a instalar equipos para convertir ​los vehículos para que ⁠funcionen con gas licuado de petróleo (GLP) en Moscú, ‌dijo que la demanda se había ⁠multiplicado.

"Tenemos lista de espera hasta ⁠septiembre", dijo.

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Incluso antes de que los precios internos de la gasolina subieran a niveles que en ocasiones ⁠han superado a los de Estados Unidos ​y Europa, el GLP en ‌Rusia ya era relativamente barato ‌y abundante, lo que convertía a Rusia en ⁠líder mundial en su uso, en forma de propano o butano, como combustible para vehículos.

Según la Asociación Mundial de Gas Líquido, el grupo ​de ‌presión del sector, Rusia utilizó alrededor de 3,5 millones de toneladas métricas de GLP como combustible para automóviles en 2024.

Según datos oficiales rusos, el combustible para vehículos representó ⁠el 54% del consumo de GLP de Rusia el año pasado. Algo más de un tercio se utilizó como materia prima en la industria petroquímica.

Serguéi Medvédev, que dirige otra empresa llamada Medvedev GBO dedicada a las adaptaciones de vehículos, también afirmó que estaba ‌recibiendo muchas más solicitudes de las que podía atender.

"Recibimos 276 llamadas en un día, pero solo pudimos atender unas 30 o 40", explicó.

Medvédev añadió que el GLP presentaba ventajas evidentes.

"No hay colas y ‌los precios son un 50% o dos tercios más bajos que los de la gasolina en las gasolineras."

El ‌butano y ⁠el propano, que se producen durante el procesamiento del gas natural y el ​refinado del petróleo crudo, generan menos emisiones en comparación con la gasolina.

Con información de Reuters