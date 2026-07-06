Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza

Tras las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, todavía persisten las tensiones en Medio Oriente alrededor de la guerra. Hubo algunos fuegos cruzados en los últimos días alrededor del estrecho de Ormuz, lo que elevó la incertidumbre tanto de los países de la región como de otros organismos multilaterales. Mientras tanto, en Teherán se preparan para el comienzo de los funerales del ex ayatolá y líder supremo, Alí Jamenei, asesinado en su casa el 28 de febrero tras un ataque sorpresa de Estados Unidos al comenzar la guerra.

Por su parte sigue el frente abierto entre Israel y Líbano, que pese al alto al fuego firmado entre ambos países la semana pasada, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que sus tropas no se retirarán del territorio libanés hasta que Hezbolá "no formalice un desarme definitivo". El premier también mantiene su ofensiva sobre Gaza y los demás territorios palestinos, donde según el último parte oficial de la Autoridad Palestina ya fueron asesinados 73.100 personas desde el alto al fuego firmado en octubre pasado.

El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy lunes 6 de julio.