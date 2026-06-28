Estados Unidos bombardea de nuevo a Irán tras ataque en Ormuz

Los Guardianes de la Revolución iraníes reivindicaron el domingo ataques contra Kuwait y Baréin en represalia por los bombardeos estadounidenses, afirmando en un comunicado que el ejército ideológico de la república islámica “destruyó ocho infraestructuras importantes del ejercito estadounidense en la base Ali al Salem de Kuwait, y la base de la Quinta Flota Naval en el Puerto Salmán de Baréin”.

Las fuerzas militares iraníes advirtieron que “toda agresión enemiga, cualquiera que sea su pretexto, incluso contra objetivos insignificantes (…), recibirá una respuesta implacable”.

El comunicado de los Guardianes de la Revolución fue divulgado poco después de que el ejército de Kuwait anunciara que el emirato enfrentaba un ataque con “misiles y drones hostiles”, mientras que en Baréin se activaron las sirenas aéreas, según el Ministerio del Interior, que llamó a los pobladores a “mantener la calma y dirigirse al sitio seguro más cercano”.

Estos ataques contra los dos países del Golfo, ocurridos luego del intercambio de fuego entre Estados Unidos e Irán, pusieron en duda la frágil tregua firmada el pasado 17 de junio.