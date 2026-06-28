En lo que fue una quinta ronda de negociaciones esta semana, Israel y Líbano firmaron un acuerdo marco en Washington para avanzar hacia la paz en Medio Oriente. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien presenció el momento de la firma del convenio afirmó que es "el comienzo del comienzo" para la paz definitiva, y adelantó que es la primera "de varias" instancias todavía faltantes para garantizar la tranquilidad regional. Sin embargo, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó el acuerdo y afirmó que "debería ser sustituido" por el memorando de entendimiento de 14 puntos entre Irán y Estados Unidos, el cual "ya establece" las pretensiones libanesas: el retiro de las tropas israelíes de los territorios del sur del Líbano. Hubo protestas de afines a Hezbolá en el centro de Beirut en rechazo del acuerdo. Por su parte, Estados Unidos atacó de nuevo la región de Ormuz del territorio iraní, lo que fue rápidamente condenado por el gobierno de Irán y respondido con un contraataque de la Guardia Revolucionaria sobre posiciones militares estadounidenses en la región. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del domingo 28 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.
Estados Unidos bombardea de nuevo a Irán tras ataque en Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) bombardeó de nuevo a Irán tras un ataque perpetrado en el estrecho de Ormuz contra el petrolero M/T Kiku de bandera panameña.
Hace 2 horas
Estados Unidos bombardea de nuevo a Irán tras ataque en Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) bombardeó de nuevo a Irán tras un ataque perpetrado en el estrecho de Ormuz contra el petrolero M/T Kiku de bandera panameña, ejecutando una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta a la acción de un dron atribuido a Teherán.
Los bombardeos norteamericanos contra el territorio de Irán, que forman parte de los últimos detalles de la guerra en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico de Irán y el inicio de negociaciones para lograr la paz, provocaron una inmediata escalada de violencia en la región.
Hace 3 horas
Trump volvió a acusar a Irán de violar el acuerdo de alto el fuego
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a acusar este sábado a Irán de violar el acuerdo de alto el fuego y advirtió que Washington podría intensificar su ofensiva militar si Teherán continúa con sus ataques, hasta el punto de que la República Islámica “dejará de existir”.
En un mensaje publicado en Truth Social, según supo la Agencia Noticias Argentinas, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses bombardearon instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, así como radares costeros iraníes, en respuesta a una nueva violación del cese de hostilidades.
“Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito”, escribió el mandatario, añadiendo que “si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!”.
Hace 4 horas
Guardianes de la Revolución iraníes reivindicaron ataques contra Kuwait y Baréin
Los Guardianes de la Revolución iraníes reivindicaron el domingo ataques contra Kuwait y Baréin en represalia por los bombardeos estadounidenses, afirmando en un comunicado que el ejército ideológico de la república islámica “destruyó ocho infraestructuras importantes del ejercito estadounidense en la base Ali al Salem de Kuwait, y la base de la Quinta Flota Naval en el Puerto Salmán de Baréin”.
Las fuerzas militares iraníes advirtieron que “toda agresión enemiga, cualquiera que sea su pretexto, incluso contra objetivos insignificantes (…), recibirá una respuesta implacable”.
El comunicado de los Guardianes de la Revolución fue divulgado poco después de que el ejército de Kuwait anunciara que el emirato enfrentaba un ataque con “misiles y drones hostiles”, mientras que en Baréin se activaron las sirenas aéreas, según el Ministerio del Interior, que llamó a los pobladores a “mantener la calma y dirigirse al sitio seguro más cercano”.
Estos ataques contra los dos países del Golfo, ocurridos luego del intercambio de fuego entre Estados Unidos e Irán, pusieron en duda la frágil tregua firmada el pasado 17 de junio.
Hace 23 horas
Ataque de EE.UU. a Irán desata ofensiva contra fuerzas norteamericanas en el Golfo
Estados Unidos sostuvo que se violó el Acuerdo de Alto el Fuego. "Puede que llegue un punto en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos", advirtió el mandatario.
16:25 | 26/06/2026
Carta abierta a la DAIA por "persecución ideológica" a los críticos de Israel
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S., la APDH y centenares de firmantes cuestionan a la DAIA por impulsar denuncias contra periodistas, músicos y dirigentes políticos, y por equiparar las críticas al gobierno de Israel y la solidaridad con Palestina con expresiones de antisemitismo.
07:38 | 26/06/2026
Pese al acuerdo, EE.UU. volvió a atacar a Irán
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron un ataque de este viernes contra "depósitos iraníes de misiles y drones y estaciones de radar costeras", en represalia a un supuesto ataque a un buque de Singapur perpetrado por la Guardia Revolucionaria de Irán.
El jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Ahmad Vahidi.
07:02 | 25/06/2026
Israel dice que va a seguir con la ocupación de parte de Gaza, Siria y Líbano
El Ejército israelí volvió a atacar Líbano, mientras la ONU denunció que sigue cometiendo un genocidio en Gaza.
19:22 | 24/06/2026
Liberaron a los argentinos detenidos en Libia y ya están "seguros" en Estambul
El canciller Pablo Quirno lo anunció en un comunicado oficial de la Cancillería. Alegó que ya "están seguros" y señaló algunos detalles de cómo fue el proceso de liberación.
17:35 | 24/06/2026
La ONU acusó a Israel de continuar cometiendo un "genocidio" en Gaza
Una comisión independiente de la ONU acusó a Israel de continuar cometiendo actos de genocidio en Gaza y denunció ataques deliberados contra niños, escuelas y hospitales. Israel volvió a decir que todo es una "farsa difamatoria".
11:41 | 24/06/2026
Trump presiona a las petroleras para que bajen el precio del combustible
Los precios internacionales del petróleo continuaron retrocediendo este martes en los mercados globales, en medio de una mayor circulación de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.
07:02 | 24/06/2026
Pese a la advertencia de Irán, Israel se niega a terminar su ocupación de Líbano
Mientras Estados Unidos e Irán se toman unos días antes de iniciar la segunda ronda de negociaciones la semana próxima, Israel se niega a retirarse de Líbano, como exige ese país vecino y la mayoría de la comunidad internacional.
20:53 | 23/06/2026
Una encuesta golpea a Donald Trump: solo el 24% cree que la guerra con Irán valió la pena
Un sondeo de Reuters/Ipsos reveló que la mayoría de los estadounidenses considera que el conflicto con Irán no justificó sus costos y duda de que la tregua alcance una paz duradera.
18:05 | 23/06/2026
Liberaron a los argentinos detenidos en Libia: exigen que Cancillería asegure su regreso
Paula Giménez y Lucas Aguilera fueron liberados junto a otros ocho activistas detenidos en Libia mientras llevaban ayuda humanitaria a Gaza. No se sabe cómo los deportarán del país africano. Exigen asistencia de Cancillería para garantizar un retorno seguro a la Argentina.
06:57 | 23/06/2026
Israel rompió alto al fuego en el Líbano: al menos un muerto y dos heridos
Las Fuerzas Armadas de Israel vulneraron el alto al fuego acordado en el Líbano con el grupo Hezbolá con un ataque que dejó víctimas fatales en el sur del país. En paralelo, Donald Trump asegura que abrió el Estrecho de Ormuz porque Irán aceptó tener "inspecciones nucleares".
19:03 | 22/06/2026
Baja el petróleo por las expectativas de una reapertura paulatina del Estrecho de Ormuz
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán generaron expectativas de una reapertura del estrecho clave para el comercio marítimo de crudo. El barril está a 10 dólares del precio que tenía antes del inicio del conflicto.
06:59 | 22/06/2026
Tras la primera ronda de negociaciones, EE.UU. anunció un primer avance
El vicepresidente JD Vance, la cabeza del equipo negociador de Estados Unidos, reveló que el gobierno de Irán aceptó el ingreso nuevamente de inspectores nucleares a su país, algo que había suspendido tras la decisión de Trump de romper y abandonar el acuerdo nuclear de 2015. Washington, por su parte, suspendió algunas de sus sanciones.
10:07 | 21/06/2026
Terminó la primera ronda de negociaciones en Suiza, con Qatar y Pakistán como mediadores
Después de 80 minutos de reunión a puertas cerradas, terminó el primer encuentro sin que trascendieran detalles de lo conversado.
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