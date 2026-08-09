Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos y Hamas asegura que se mantiene "firme" al plan

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó este domingo el plan de 15 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para avanzar hacia la segunda etapa del alto al fuego en Gaza. Mientras el Gobierno israelí condicionó cualquier retirada al desarme total de Hamas, el grupo palestino aseguró que mantiene su compromiso con el acuerdo y reclamó que se cumplan todas sus etapas.

Netanyahu comunicó su rechazo al documento durante una reunión de su gabinete y dejó en claro que Israel no contempla retirar a sus tropas de Gaza mientras Hamas conserve armamento. El primer ministro israelí sostuvo que el desarme debe ser completo y abarcar todo el arsenal del grupo palestino. Según explicó, no se trata solamente de entregar determinadas armas, sino de avanzar hacia una desmilitarización efectiva de Hamas.

Además, Netanyahu afirmó que existen propuestas de sus aliados estadounidenses que considera inaceptables para Israel. Según indicó, mantiene conversaciones con Washington para plantear su oposición a esas iniciativas. El jefe del Gobierno israelí también volvió a rechazar la posibilidad de la creación de un Estado palestino. "Mientras yo sea primer ministro, no se creará ningún Estado palestino, ni en Cisjordania ni en Gaza", afirmó.

La respuesta de Hamas llegó poco después del anuncio de Netanyahu. En un comunicado, el grupo palestino aseguró que mantiene un "firme compromiso" con el plan de 15 puntos y planteó que la prioridad debe ser avanzar con la implementación de lo acordado. Hamas sostuvo que el cumplimiento integral del plan permitiría alcanzar un alto el fuego completo, detener los ataques contra la población palestina, avanzar con la retirada israelí y reabrir los pasos fronterizos.

El grupo también reclamó que la siguiente etapa incluya el ingreso de ayuda humanitaria y suministros a Gaza, el comienzo de las tareas de reconstrucción y la preparación del comité encargado de administrar el territorio para asumir sus funciones. A diferencia de Netanyahu, Hamas no hizo referencia en su último comunicado al proceso de desarme. Sin embargo, días atrás había manifestado que estaba dispuesto a entregar sus armas si Israel completaba su retirada de la Franja.

El punto de conflicto: el desarme de Hamas y la retirada israelí

El principal obstáculo para la aplicación del plan aparece en torno a la relación entre el desarme de Hamas y el repliegue de las fuerzas israelíes. El plan anunciado por Trump el 30 de julio busca retomar el camino hacia la segunda fase del alto al fuego y está basado en una hoja de ruta de 15 puntos. La propuesta contempla compromisos para ambas partes y plantea una aplicación progresiva del acuerdo.

Entre sus puntos figura el cese de las operaciones militares israelíes y una retirada de las tropas hacia la denominada "línea amarilla", el trazado utilizado como referencia antes de la actual expansión del control militar israelí sobre Gaza. Hamas había aceptado formalmente el documento, aunque vinculó su propio desarme a una retirada israelí completa del territorio palestino.