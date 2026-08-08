Rusia lanzó una nueva ofensiva en Ucrania y Zelensky prometió que fabricará "sus propios misiles" ante al vacío de Trump

Rusia lanzó una nueva ofensiva contra distintas regiones de Ucrania, con ataques de drones y artillería que dejaron al menos dos civiles muertos y 24 heridos en las últimas 24 horas en Jersón. Al mismo tiempo, Kiev volvió a golpear territorio ruso con una ofensiva de casi 400 drones y el presidente Volodímir Zelensky anunció que su país acelerará la fabricación de sus propios misiles.

El anuncio de Zelensky aparece en un momento de creciente incertidumbre sobre el respaldo militar de Estados Unidos. El presidente Donald Trump volvió a poner en duda el suministro de misiles para los sistemas Patriot y aseguró que Washington también necesita conservar su propio armamento después de años de asistencia militar a Ucrania.

“Ucrania es capaz de fabricar su propio misil y el lanzador asociado”, afirmó Zelensky. El mandatario explicó que los socios europeos aportarían componentes críticos como radares y sensores, mientras que Kiev buscará desarrollar el resto del sistema con la mayor velocidad posible.

El objetivo es avanzar con el proyecto Freya, impulsado por la empresa de defensa ucraniana Fire Point y destinado a desarrollar misiles interceptores que puedan convertirse en una alternativa europea a los PAC-3 utilizados por los sistemas Patriot estadounidenses.

Zelensky acelera la fabricación de misiles mientras Rusia golpea Ucrania

El presidente ucraniano sostuvo que su país debe alcanzar resultados concretos hacia fines de 2026 o durante 2027. La apuesta busca reducir la dependencia de Kiev respecto del armamento estadounidense, especialmente en materia de defensa aérea, uno de los puntos centrales de la estrategia militar ucraniana.

Trump, por su parte, volvió a remarcar que Estados Unidos necesita sus misiles. "Nosotros también necesitamos misiles", afirmó el mandatario, al recordar que durante la administración de Joe Biden, el gobierno de Washington entregó a Ucrania armamento por unos 300.000 millones de dólares.

La discusión sobre los Patriots se da además en medio de versiones sobre una reducción de las reservas estadounidenses. Informaciones difundidas días atrás señalaron que Estados Unidos habría utilizado una parte importante de sus existencias de misiles Patriot debido también al conflicto con Irán. Trump negó que exista una escasez general de armamento, aunque mantuvo una postura cautelosa sobre nuevos envíos a Kiev.

Rusia mantiene su presión sobre Ucrania

Mientras la discusión sobre las armas occidentales crece, Rusia mantiene la presión militar sobre Ucrania. En Jersón, los ataques afectaron infraestructura crítica, edificios residenciales y distintos establecimientos. Las autoridades locales informaron daños en siete edificios de altura y once viviendas particulares, además de una iglesia, una estación de servicio, una tienda, una peluquería y vehículos.

En la región de Dnipropetrovsk también se registraron ataques con drones. Según las autoridades ucranianas, diez ofensivas afectaron seis distritos y dejaron al menos una persona herida.

Pero Ucrania también incrementó sus operaciones dentro de territorio ruso. Durante la noche, las fuerzas ucranianas lanzaron cerca de 400 drones contra objetivos ubicados en el sur y suroeste de Rusia. Entre los blancos estuvieron dos refinerías.