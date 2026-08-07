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Descuentos y promociones

Día del Niño: juguetes, bicicletas y tecnología en 18 cuotas sin interés con Provincia Compras

Con la llegada de una fecha clave para el consumo, la entidad bonaerense lanzó una batería de promociones especiales que incluye financiación extendida en su plataforma online, rebajas sin tope de reintegro en comercios y un ahorro adicional mediante Cuenta DNI.

07 de agosto, 2026 | 18.30
Niña recibiendo un regalo

Con motivo de las celebraciones por el Día del Niño, Banco Provincia puso en marcha un paquete de beneficios diseñado para facilitar la compra de obsequios con ahorro y financiación. La propuesta contempla facilidades en la tienda virtual Provincia Compras, así como en locales físicos adheridos a lo largo y ancho del territorio bonaerense.

El programa permite combinar rebajas, cuotas sin interés con tarjetas de crédito de la entidad y un descuento adicional exclusivo para pagos vía contactless a través de Cuenta DNI. La primera etapa de la campaña se desarrolla del martes 4 al viernes 7 de agosto en la plataforma de comercio electrónico de la institución. Durante estos cuatro días, los usuarios pueden acceder a productos seleccionados con rebajas y la posibilidad de pagar en hasta 18 cuotas sin interés.

Entre los rubros comprendidos en la tienda online destacan:

  • Juguetes y consolas de videojuegos
  • Bicicletas y artículos deportivos
  • Celulares y dispositivos tecnológicos
  • Indumentaria, libros y perfumería

Para quienes prefieran adquirir los obsequios en locales de cercanía, el beneficio estará disponible los días viernes 7 y 14, y sábados 8 y 15 de agosto. En estas fechas, abonando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad, se aplicará un 20% de ahorro con la alternativa de pagar en 4 o 6 cuotas sin interés.

MÁS INFO

Un punto relevante de esta modalidad es que no posee límite de devolución, por lo que la quita se efectúa de manera directa sobre la totalidad del ticket. Los comercios participantes incluyen jugueterías, librerías, bicicleterías, indumentaria infantil y locales deportivos.

A la promoción general en comercios se suma un incentivo acumulable: un 10% de descuento adicional para quienes abonen utilizando Visa Crédito a través de la app Cuenta DNI mediante tecnología NFC (pago por contacto).

Hay una acción especial en Provincia Compras con descuentos exclusivos y hasta 18 cuotas sin interés productos de toda la tienda.

Esta funcionalidad está orientada exclusivamente a dispositivos celulares con sistema operativo Android compatibles con lectura NFC. Al aproximar el teléfono al terminal de cobro en el comercio, se suma esta rebaja a la promoción de base.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 8 y domingo 9 de mayo 2026

En este mes de agosto los usuarios de Cuenta DNI pueden disfrutar los sábados y domingos de la gastronomía, además de los reintegros a la hora de salir a comer a locales adheridos con un tope de consumo. Una oportunidad para aprovechar al máximo en un momento en que se necesita lograr capacidad de ahorro y se puede gastar menos con estas oportunidades.

MÁS INFO

  • YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles. 
  • Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. 
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