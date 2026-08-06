Cuánto gana el personal de gendarmería en agosto 2026: el salario que cobra

El personal de la Gendarmería Nacional Argentina mantiene en agosto de 2026 la última escala salarial vigente, ya que hasta el momento el Gobierno no oficializó una nueva actualización de haberes para la fuerza. El salario varía según la jerarquía alcanzada por cada efectivo y puede incrementarse mediante distintos suplementos vinculados a la antigüedad, el destino, la capacitación o las funciones específicas que desempeñe.

Cuánto gana un gendarme en agosto de 2026

La escala salarial vigente establece los siguientes haberes mensuales para el personal de Gendarmería Nacional:

Oficiales

Comandante General: $2.635.216,00

Comandante Mayor: $2.398.955,25

Comandante Principal: $2.153.607,57

Comandante: $1.771.955,58

Segundo Comandante: $1.453.912,27

Primer Alférez: $1.226.738,49

Alférez: $1.089.756,36

Subalférez: $990.687,61

Suboficiales

Suboficial Mayor: $1.533.000,48

Suboficial Principal: $1.387.330,82

Sargento Ayudante: $1.261.209,85

Sargento Primero: $1.146.554,38

Sargento: $1.042.322,17

Cabo Primero: $947.565,63

Cabo: $861.423,24

Gendarme: $783.112,06

Gendarme II: $711.920,04

Los montos corresponden a los haberes básicos mensuales y pueden incrementarse con distintos adicionales previstos para el personal de la fuerza.

Salarios de Gendarmería en agosto

Cuánto cobra un gendarme recién ingresado

El grado inicial dentro de la carrera corresponde a Gendarme II, cuyo salario mensual asciende a $711.920,04. A medida que el efectivo asciende en la estructura jerárquica, también aumentan sus ingresos. En los primeros escalones de la carrera, los haberes son los siguientes:

Gendarme II: $711.920,04

Gendarme: $783.112,06

Cabo: $861.423,24

Cabo Primero: $947.565,63

Sargento: $1.042.322,17

Qué adicionales pueden aumentar el salario

Además del haber básico, los integrantes de la fuerza pueden percibir suplementos que elevan el ingreso mensual según su situación particular. Entre los principales adicionales se encuentran:

Antigüedad.

Títulos o capacitaciones.

Zona o destino de prestación de servicios.

Funciones especiales.

Suplementos específicos establecidos para determinadas tareas.

Por ese motivo, dos efectivos con la misma jerarquía pueden percibir remuneraciones diferentes.

Cuánto se cobra de aumento salarial en agosto

Cuánto cobra un gendarme con funciones de prevención barrial

El personal que cumple tareas de prevención barrial percibe un suplemento adicional cuyo monto también depende de la jerarquía. Entre los valores vigentes para agosto se destacan:

Comandante General: $1.099.756,56

Comandante Mayor: $956.312,03

Comandante Principal: $820.868,51

Comandante: $707.647,32

Segundo Comandante: $604.823,59

Primer Alférez: $525.932,96

Alférez: $482.508,12

Subalférez: $446.764,19

Suboficial Mayor: $647.790,14

Suboficial Principal: $605.411,34

Sargento Ayudante: $565.806,85

Sargento Primero: $523.895,10

Sargento: $471.979,46

Cabo Primero: $410.415,01

Cabo: $383.565,96

Gendarme: $358.473,13

Gendarme II: $343.478,67

Cómo ingresar a la Gendarmería Nacional

Quienes deseen incorporarse a la fuerza deben cumplir una serie de requisitos establecidos por la institución. Entre ellos se encuentran:

Ser argentino nativo o por opción.

Tener DNI vigente.

Contar con entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de ingreso.

Aprobar los exámenes médicos, psicológicos, físicos y académicos.

Cumplir con los requisitos de aptitud física establecidos por la fuerza.

La incorporación comienza con una preinscripción online y continúa con la presentación de documentación y las distintas evaluaciones de ingreso. La duración de la formación depende del escalafón elegido. El curso básico para Gendarmes tiene una duración de un año, mientras que quienes ingresan al cuerpo de oficiales deben completar una formación de tres años, tras la cual egresan con el grado de Subalférez. Durante ese período, los aspirantes reciben instrucción académica, entrenamiento físico, formación institucional y capacitación específica para el desempeño de las funciones operativas de la fuerza.