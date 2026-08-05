La comedia de situaciones absurdas que se convirtió en la película más vista de Netflix en el mundo

Dirigida por Tim Story, responsable de producciones como Ride Along y Think Like a Man, la historia gira en torno a un ejecutivo de publicidad de 40 años que atraviesa un momento complicado en su carrera profesional.

Netflix sumó a su catálogo 72 horas, una comedia protagonizada por Kevin Hart que rápidamente logró ubicarse entre los títulos más vistos de la plataforma en varios países. La película combina humor, situaciones absurdas y un choque generacional que se desarrolla durante una alocada despedida de soltero en Miami.

Dirigida por Tim Story, responsable de producciones como Ride Along y Think Like a Man, la historia gira en torno a un ejecutivo de publicidad de 40 años que atraviesa un momento complicado en su carrera profesional. Un error tecnológico cambia por completo su rutina cuando es agregado accidentalmente a un chat grupal de jóvenes que organizan una despedida de soltero.

Además de Hart, el elenco incluye a Marcello Hernández, Teyana Taylor, Mason Gooding, Kam Patterson, Ben Marshall, Mike Epps y Andy García.

¿De qué trata 72 horas?

En 72 Hours, Kevin Hart interpreta a Joe, un ejecutivo publicitario que busca recuperar prestigio dentro de su empresa. Cuando es incorporado por equivocación a un grupo de mensajería integrado por veinteañeros, descubre una oportunidad inesperada para acercarse a un público más joven y revitalizar su carrera.

Con ese objetivo decide sumarse a una despedida de soltero de tres días en Miami. Lo que comienza como una estrategia profesional termina convirtiéndose en una sucesión de fiestas, malentendidos, excesos y situaciones cada vez más disparatadas. La trama explora el contraste entre distintas generaciones y coloca a Joe en un entorno completamente ajeno a sus hábitos y experiencias.

El tono de la producción apuesta por la comedia irreverente y el humor para adultos, con escenas ambientadas en fiestas, embarcaciones, hoteles y distintos escenarios de la "ciudad del sol".

La recepción fue dispar. Mientras que la película logró una importante cantidad de visualizaciones en Netflix y alcanzó el primer puesto de audiencia en decenas de países durante su estreno, las críticas profesionales fueron más divididas respecto de su propuesta humorística.

Entre los usuarios también aparecieron opiniones variadas. En foros de Reddit, algunos espectadores la calificaron como una comedia entretenida para pasar el rato, mientras que otros cuestionaron el guion y el tipo de humor utilizado por la producción.

Ficha técnica de 72 horas